俄羅斯拖延美停火協議　澤倫斯基：應加強施壓

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）29日表示，針對美國提出的無條件停火提議，俄羅斯至今仍未做出充分回應，這樣的情況拖延過久，國際社會必須加強對莫斯科施壓，才能推動和平進程。

根據法新社報導，美國日前與莫斯科及基輔官員分別進行會談後，俄烏雙方已同意避免對黑海通行船隻發動攻擊，同時禁止攻擊對方境內能源設施。不過俄方表示，協議的正式生效仍取決於西方是否解除部分制裁。

澤倫斯基於29日晚間的例行全國演說中指出，「美國提出的無條件停火提案已經擱置太久，俄羅斯方面卻始終沒有做出充分回應。」他強調，如果國際社會能對俄羅斯實施更強硬的壓力，「或許停火早已實現」。他也對那些理解此點並加強對俄制裁的國家表達感謝。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）日前已公開拒絕美國與烏克蘭聯手提出的30天全面無條件停火協議，僅願暫停對烏國能源基礎設施的空襲。此外，普丁還提出一項爭議性要求，將澤倫斯基撤職納入和平條件之一，激怒基輔方面，令協議前景更加渺茫。

目前距離雙方協議初步達成已過去數日，但俄方堅持解除制裁作為前提，顯示其對於完全落實停火的意願仍存在重大保留。澤倫斯基則持續呼籲國際社會正視俄羅斯的曖昧態度，強化對其施壓，以免戰事進一步惡化。