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澤倫斯基爆「普丁快死了」！手抖抽搐、跌倒滿身屎　患病傳聞一次看

▲▼澤連斯基為何說「普丁很快就會死」？一窺俄羅斯獨裁者健康疑雲。（圖／翻攝自X）

▲普丁曾在與盧卡申科對談時，被鏡頭拍到身體搖晃，右手緊抓桌沿，腳掌也以奇怪節奏拍打。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在巴黎與法國總統馬克宏會晤後，語出驚人稱，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「很快就會死」，並強調「這是事實」。儘管他未提供具體證據，但外界對72歲普丁的健康狀況早就已經揣測許久，過去幾年甚至不時傳出他身患重病的消息，《每日郵報》就整理了近年有關普丁健康亮紅燈的各種傳聞。

根據《每日郵報》報導，近來，普丁的身體健康狀況頻遭質疑，他今年年初被拍到眼睛紅腫、手部出現不明瘀傷。近年也有照片顯示，普丁的頸部出現疑似開刀的疤痕，讓外界猜測他可能接受過甲狀腺癌手術。

俄烏戰爭爆發初期，有大量報導稱，普丁身邊一直跟著一名癌症專科醫生。根據一份由美國情報機構洩漏的文件，普丁當時疑似正在接受化療。

不僅如此，普丁多次在公開場合中出現雙腿不穩、步履蹣跚，甚至不自主地敲打桌子等異常舉動，讓人懷疑他可能罹患帕金森氏症。英國軍情六處（MI6）前局長迪爾洛夫（Sir Richard Dearlove）也曾透露，消息來源告訴他，普丁的健康狀況「的確出了問題」，且是帕金森氏症的可能性相當高。

2022年曾有傳言稱，普丁因罹患腸胃類的癌症，從樓梯上摔下來後意外失禁，把自己全身弄得髒兮兮，克里姆林宮隨即強力否認。然而，儘管莫斯科官方始終強調普丁健康無虞，但普丁的外表明顯衰老，且經常看起來病懨懨的。

普丁2024年10月曾親自公開表示，他定期前往莫斯科中央臨床醫院接受身體檢查，引發討論。克里姆林宮隨後迅速澄清，普丁身體無虞，只是接受例行性的健康檢查。俄羅斯官媒《塔斯社》也強調，總統並無任何健康問題。

沒想到普丁隨後在11月的一場公開演講中，被拍到雙腿不斷顫抖，且不受控制的抽搐，也讓罹患帕金森氏症的傳言甚囂塵上。當時他在哈薩克首都阿斯塔納發表長達1小時的演說，然而過程中左腳開始漸漸抽動，隨後雙腿都開始晃動，也讓外界懷疑他的健康狀況是否惡化。

2022年5月，一封由俄羅斯特務發給已經逃亡的前俄羅斯聯邦安全局（FSB）少校卡皮奇科夫（Boris Karpichkov）的簡訊外洩，內容暗示普丁患有嚴重的癌症，且他的視力正在逐漸喪失，但他依舊拒絕配戴眼鏡，因為擔憂此舉會讓人發現他的健康亮紅燈。

同年6月，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）進一步指出，普丁的健康問題相當嚴重，預測他壽命已不長，最多只能再活2年。

此外，疫情期間，普丁的嚴格防疫措施也讓外界起疑。他要求官員必須隔離2周以上，才能與他見面會報，還特意設置「超長會議桌」，避免與他人接觸。期間，他曾多次被拍到咳嗽不止、四肢不自主抽動，甚至走路一拐一拐的，引發猜測。

俄羅斯爆料頻道General SVR於2024年10月爆料稱普丁「心臟驟停」，出現在大眾視野的則是他的替身。該媒體聲稱，普丁當時在官邸內突發心臟病，醫療團隊緊急搶救，成功讓他恢復意識。但克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）迅速否認並回應，「這完全是謠言。」

除了健康問題外，普丁的外貌變化也備受關注，外界猜測他多次接受醫美治療，注射肉毒桿菌，希望藉此維持年輕形象。但他曾在鏡頭前多次摸臉，疑似不太習慣。

 
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