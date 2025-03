澤倫斯基爆「普丁快死了」！手抖抽搐、跌倒滿身屎　患病傳聞一次看

▲普丁曾在與盧卡申科對談時,被鏡頭拍到身體搖晃,右手緊抓桌沿,腳掌也以奇怪節奏拍打。(圖/翻攝自X)

記者王佩翊/編譯

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在巴黎與法國總統馬克宏會晤後,語出驚人稱,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)「很快就會死」,並強調「這是事實」。儘管他未提供具體證據,但外界對72歲普丁的健康狀況早就已經揣測許久,過去幾年甚至不時傳出他身患重病的消息,《每日郵報》就整理了近年有關普丁健康亮紅燈的各種傳聞。

根據《每日郵報》報導,近來,普丁的身體健康狀況頻遭質疑,他今年年初被拍到眼睛紅腫、手部出現不明瘀傷。近年也有照片顯示,普丁的頸部出現疑似開刀的疤痕,讓外界猜測他可能接受過甲狀腺癌手術。

俄烏戰爭爆發初期,有大量報導稱,普丁身邊一直跟著一名癌症專科醫生。根據一份由美國情報機構洩漏的文件,普丁當時疑似正在接受化療。

不僅如此,普丁多次在公開場合中出現雙腿不穩、步履蹣跚,甚至不自主地敲打桌子等異常舉動,讓人懷疑他可能罹患帕金森氏症。英國軍情六處(MI6)前局長迪爾洛夫(Sir Richard Dearlove)也曾透露,消息來源告訴他,普丁的健康狀況「的確出了問題」,且是帕金森氏症的可能性相當高。

2022年曾有傳言稱,普丁因罹患腸胃類的癌症,從樓梯上摔下來後意外失禁,把自己全身弄得髒兮兮,克里姆林宮隨即強力否認。然而,儘管莫斯科官方始終強調普丁健康無虞,但普丁的外表明顯衰老,且經常看起來病懨懨的。

普丁2024年10月曾親自公開表示,他定期前往莫斯科中央臨床醫院接受身體檢查,引發討論。克里姆林宮隨後迅速澄清,普丁身體無虞,只是接受例行性的健康檢查。俄羅斯官媒《塔斯社》也強調,總統並無任何健康問題。

