快訊／踢爆EZCourse副總是「創意私房會員」！黃益中道歉了

▲公民老師黃益中。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

偷拍論壇「創意私房」風波延燒，作家吳淡如近日指該平台有80名高級會員，讓時常評論時事的公民老師黃益中也響應公布了13位會員名單，其中就包括了知名線上課程學習平台「EZCourse」的副總洪偉傑。不過，洪偉傑29日發出聲明駁斥是「網路惡意攻擊手法蓄意抹黑」後，黃益中也發文道歉了。

「創意私房」一案因藝人黃子佼牽涉其中，引發社會撻伐，作家吳淡如昨日更在臉書上詢問網友「是否贊成公布80個高級會員名單，不管有何社會名望」，文章至今超過4萬名網友點讚。公民老師黃益中也呼應發文，PO出黃子佼等5名會員的真實姓名、大頭照及職業類別，並在留言區加碼爆料8人，一次公布13位名單，其中就包含EZCourse的副總洪偉傑。

▲洪偉傑透過EZCourse發出聲明回應。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／EZCourse）

消息一出，洪偉傑29日透過EZCourse發出聲明，強調有關近日不明人士在臉書以數個假帳號捏造他為「創意私房會員」之內容，是由特定網路網軍策劃並針對性攻擊，藉由網路惡意攻擊手法蓄意抹黑，以達到惡意毀損名譽之目的，「嚴正警告相關人士，立即停止任何形式的誹謗攻擊行為，並立即刪除所有相關不實留言與訊息」，若有再犯或持續散播，將採法律行動。

對此，黃益中29日深夜發文道歉，表示28日他轉發Threads上網友所貼創意私房涉案名單，其中「線上平台副總洪偉傑」29日晚間發出聲明書，此為假帳號虛構不實謠言，「本人若有不當轉發造成當事人名譽受損，在此公告道歉。」