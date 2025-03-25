桃園加油站員工被嘲笑　同事怒「車牌查到了」：不接沒品的客人

▲女網友嘲笑加油站員工，同事氣得要求道歉。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園某加油站的員工，在烈日下洗車時露出痛苦表情，被一名女網友嘲笑並錄影PO網，引起網友討論。對此，加油站的同事也留言怒嗆，已經找到女子的車牌，並希望對方不要再來加油站洗車。

據悉，該名女網友日前在抖音上傳影片，與朋友到加油站洗車時，看到面露痛苦的加油站員工說「你洗車洗這麼痛苦喔，回家了啦，收東西回家了，不用洗了。你還好嗎？我扣你薪水喔哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈」。

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此文引起大批網友怒火，而女網友擔心被罵，直接將IG帳號多次改名。

事後，該加油站的同事留言表示，他看到這影片非常不爽，雖然影片中的員工因為體型原因會喘，但對方也工作好幾年了，希望女網友出面道歉，「如果妳想洗車可是不想看到他，也請妳別再來了，不接這麼沒品的客人，好像跟妳很熟一樣，隨便糟蹋別人」。

該名同事表示，他們已經找到女網友的車牌，「也希望妳以後都能帶腦發言，感謝各位幫我們胖胖說話，我們都稱他胖胖」。

同事的留言也獲得萬名網友按讚留言，「必須挺，我們加油站也有這種同仁，必須保護他們。他們不是天生就這樣」、「保護同事，你太帥了」、「辛苦了！天氣很熱，你們都要注意身體狀況多喝水欸」、「加油，人家靠自己努力上班，真的不值得被嘲笑」。