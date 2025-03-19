台女醫力挺金秀賢！曝巧遇幸福回憶護航：金賽綸從小當童星沒讀書

▲眼科女醫師黃宥嘉。（圖／翻攝新聞挖挖哇YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

韓星金秀賢近期捲入與已故女星金賽綸的未成年戀情風波，引發網路熱議。對此，台灣眼科女醫師黃宥嘉力挺金秀賢，透露過去曾去追星的美好記憶，並批金賽綸「沒有什麼讀書」，才會被金秀賢公司的存證信函嚇到。

台灣眼科女醫師黃宥嘉近日在節目《新聞挖挖哇》表示，金秀賢過去來台辦記者會，因為她沒有媒體證而無法進入場內觀賞，只能在百貨公司樓上的健身房運動。沒想到，她去樓下的超市時剛好遇到金秀賢，雖然無奈手機不好無法拍照，但這種巧遇也讓她非常開心。

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黃宥嘉認為，金賽綸從小就當童星，沒有什麼讀書，所以看到金秀賢公司的存證信函就被嚇到，且身邊也沒人可以討論，「如果是我看到金秀賢的公司發出來的那些存證信函，拜託，每一個都比我前夫寄給我的好多了。」

▲金秀賢被曝光疑似只有出聲的與金賽綸的親暱拍背片。（圖／翻攝自金秀賢Instagram、橫豎研究所YT）



面對金賽綸遭受網路霸凌，黃宥嘉直指出，網友要網暴跟亂罵就做啊，直接封鎖對方就好，「人生是要自己去找活下去的理由，今天金賽綸很可惜，我們講了老半天，她名譽恢復了沒？她媽媽爭取了好半天，恢復了沒？那我要講一句話就是，我覺得她媽媽的目標很崇高，金賽綸也很棒，但問題是希特勒的目標是什麼？德國復興，難道不對嗎？對，但手段是什麼？手段是種族滅絕，那就不行。」

黃宥嘉表示，若金賽綸媽媽的目標是如此崇高，卻不斷說手上有金秀賢的私密照，「抱歉，我覺得這個就是會惡性循環，我就不支持」。

「我覺得她非常失職」，黃宥嘉針對金賽綸的媽媽表示，金賽綸跟金秀賢交往多年，媽媽不可能不知道。她認為，演藝圈的星媽都蠻勢利，因此反對性不高，「如果是我可能會暗自開心，開心得不得了，非常可能是這樣」，並指出法律是限制跟未成年發生關係，若要限制跟未成年交往，那拜託法律就要明訂。