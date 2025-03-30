水上鄉首辦台味の復古趴　500人與神明一起吃辦桌

▲水上鄉公所舉辦與神明一起吃辦桌，首次鄉宴「台味の復古趴」秒殺熱烈迴響。 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



水上鄉公所29日在大崙新興宮舉辦的「台味の復古趴」，成功將寧靜的村莊頓時變成熱鬧的派對現場，除了讓民眾想起兒時在廟埕的歡樂時光外，廟旁兩側鐘鼓樓在夜晚點燈後更顯迷人，雖然活動首次舉辦，但消息一公布便秒殺額滿，現場宴席40桌近500位鄉親同時齊聚，享受美食與懷舊遊戲，氣氛嗨到最高點！

嘉義縣長翁章梁表示，林緗亭鄉長致力於推廣傳統文化，每年選擇不同廟宇舉辦特色活動，讓地方文化得以傳承與發揚。此次在大崙舉行的復古辦桌，不僅展現水上鄉的地方特色，也讓民眾在美食與熱鬧氛圍中，重溫昔日廟口聚會的情景，林緗亭鄉長的創新推動，結合農會等地方資源，讓水上鄉成為更具活力與希望的鄉鎮。





水上鄉長林緗亭表示，這次活動以『復古辦桌』為主題，特別邀請水上在地知名的阿章師、芳吉師三代外燴家族精心規劃，更納入一道由台北寒舍艾美酒店星級主廚邱奕承開發的在地特色仙草燜雞翅，融合了傳統與創新的風味，讓人驚艷不已！佳餚皆選用水上商品以及在地的嚴選食材，包括阿章師的獨門「肉捲」、傳承三代的秘製佳餚、協力成油廠精心熬製的麻油雞，以及榮獲全國小番茄競賽季軍的壹捌貳果園精選水果，賓客邊吃邊直呼，「十道經典台味辦桌菜，這麼好吃的料理，只花3600元卻能吃到7000元的享受，真的物超所值，恨不得提前預約明年再來一輪!」

值得一提的是，此次鄉宴舉辦在大崙新興宮廟埕，新興宮主神為神農聖帝，所以水上鄉長特別與新興宮管理委員會及村長一起為保佑地方五穀豐收的神農聖帝也席開一桌品嚐真正專屬的水上好滋味。





此外，為了讓大家一秒回到童年時光的復古小遊戲，水上鄉公所特別準備滾鐵環、竹製踩高蹺及打陀螺，讓長輩帶著孩子們一起遊戲闖關成功，留下大家特別的回憶！未來水上鄉公所將繼續發掘更多在地特色，舉辦更多活動，讓所有人感受到水上鄉的溫暖與熱情。