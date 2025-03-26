【廣編】艾德懷斯攜手Lady M 打造「小白花聊心私所」！閨蜜微醺甜點套餐限時登場

▲迎接「小白花聊心私所」首次亮相，艾德懷斯特別邀請擁有「最美英文老師」封號的 Peggy (右)攜手法國閨蜜 Laurie（黑土）(左) 來到Lady M 台北旗艦店，以一場輕鬆又有深度的對談，展開春日微醺午後。

圖、文／艾德懷斯提供

有「啤酒界香檳」美譽的Edelweiss艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒，今年首度攜手精品甜點品牌Lady M，在全台四家Lady M門市聯名打造期間限定「小白花聊心私所」；推出兩款套餐，結合細緻花果香白啤酒與精緻千層蛋糕，營造閨蜜們專屬的微醺午茶時光！



歐洲「啤酒界香檳」艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒以優質小麥、阿爾卑斯純淨水源釀造，融合鼠尾草與接骨木花的細緻草本香氣，打造風味獨特的滑順口感，能完美融入各種生活場景，無論閨蜜歡聚或獨自小酌，都能為日常增添一份儀式感，成為生活中的最佳點綴。

今年春天，艾德懷斯首次攜手Lady M，於3月27日至4月30日，在全台四家Lady M門市—台北旗艦店、台北信義遠百店、台中LaLaport店、台中誠品480店—推出期間限定「小白花聊心私所」主題專區。明亮優雅的空間中，兩款雙人套餐顛覆了「甜點只能配茶或咖啡」的既定印象，將啤酒輕盈清新的風味巧妙融入精緻的甜點時光，帶來耳目一新的微醺體驗。

「小白花閨蜜雙人套餐」包含茉莉金桔千層蛋糕與任選一款 Lady M 經典蛋糕，搭配艾德懷斯原味及艾德懷斯輕奢蜜桃口味白啤酒；「小白花甜醺雙人套餐」則可將其中一款白啤酒換成Lady M 精選飲品，滿足不同喜好，讓每位閨蜜都能找到最對味的搭配。