花蓮首辦廚藝慈善賽　金針花創意料理展現美食魅力驚艷全場

▲2025年第一屆大同醬油盃全國廚藝慈善大賽在花蓮理想大地渡假飯店舉行。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市長魏嘉彥23日出席「2025年第一屆大同醬油盃全國廚藝慈善大賽」，主辦單位台灣百年醬油品牌「西螺大同醬油」，以花蓮在地特色食材「金針花」為主題，邀請來自各地的參賽者發揮創意，運用金針花結合大同醬油，創作出一道道兼具風味與文化底蘊的料理，為花蓮注入濃厚的美食魅力。

這場賽事23日上午在花蓮理想大地渡假飯店舉行，邀請到廚藝名師焦志方老師與柯俊年老師共同擔任評審，以專業嚴謹的態度，從食材運用、創意、美味與擺盤進行綜合評比，選出最具表現力的作品，提升整體競賽水準。

▲運用金針花結合大同醬油，創作兼具風味與文化底蘊的料理。

冠軍由花蓮知名大廚林秩田以作品《醬香義響三重奏》脫穎而出，其以地瓜與菠菜製成的彩色水餃皮，搭配鴨肉與魚肉餡，再以金針花精巧包裹，並淋上以大同醬油、黑胡椒與九層塔調製的特製醬汁，獲得評審一致讚賞，呈現出色香味俱全的完美創意佳餚。

魏嘉彥親自到場為選手加油，並感謝西螺大同醬油特別將賽事移師花蓮，讓各界看到花蓮在地食材更多元的可能性。他也表示，未來公所也將持續推動在地農特產與美食觀光，展現花蓮的飲食文化魅力。

▲冠軍由花蓮知名大廚林秩田以作品《醬香義響三重奏》脫穎而出。

活動同時結合公益行動，舉辦大同醬油義賣，所得全數捐贈給「劉一峰天涯若比鄰文化藝術基金會」，支持花蓮在地弱勢兒少的藝術教育與文化發展。該基金會長年推動藝術平權，讓資源匱乏的孩子能在音樂與文化的陪伴中茁壯，這場活動不僅是競技平台，更是傳遞溫暖的社會實踐。

主辦單位表示，下一場賽事將於3月29日（星期六）在台東市南京市民廣場舉行，主題食材為「池上米」。邀請更多料理愛好者一同加入，用美食持續為公益發聲！

