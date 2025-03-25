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探索高雄新鮮事！「港都認識王」帶你深度體驗在地私密景點

▲黃祺瑋推薦可以這樣玩高雄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃祺瑋推薦可以這樣玩高雄，就從鹽埕區開始。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄要怎麼玩？旅遊達人「港都認識王」從發現新鮮事的旅行體驗出發，2025年春季遊程建議從美食「大口吃鹽埕」、酒吧文化「埕市喝酒馬拉鬆」帶領旅人從吃喝玩樂探索港都，還有主題路徑「高雄吱識王—跟著猴子去爬山」、「高雄之春—百年追求正義路」、特別企劃「城市輕軌小旅行」，以多元體驗在旅程中深入城市，探訪最在地的高雄生活，5大路線，帶來多重感官體驗。
 
「港都認識王」創辦人黃祺瑋以多元體驗深入百年港口城市，透過徒步導覽串聯地方社區，讓參與者了解每個街區與店家的獨特故事，體會新舊文化交融的魅力。黃祺瑋分享，遊程發展朝向「文化保存、社會創新、生命教育與轉型正義議題，以走讀、講唱、職人技藝等體驗，創造人們連結議題的橋樑」，期待每個人都能跟著港都認識王打開感官，認識高雄故事與文化。

▲黃祺瑋推薦可以這樣玩高雄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲黃祺瑋推薦可以來趟柴山探險之旅 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃祺瑋推薦可以這樣玩高雄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃祺瑋強調晚上的酒吧旅程也是另類體驗 。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃祺瑋推薦2025年的「港都春日遊程」，可以從高雄透早味-大口吃鹽埕開始，一次集滿吃喝玩樂的鹽埕味！高雄鹽埕從日治時期築港發展成都市，全臺各地的人帶來各式各樣小吃，發展出高雄特有「鹽埕味」，想要開箱隱藏美食與私密景點，準備好餐具，跟著港都認識王探訪城市飲食，吃的不只是一口小吃，而是超過百年的港都發展史！
 
接下來高雄還有大港開唱的音樂活動，所以他也推薦可以訪鹽埕區各具風格的酒吧，輪流體會酒吧裡的音樂、無酒單的特調，再到啤酒屋唱一首卡拉OK。用酒文化感受鹽埕從日本時代「榮町遊廓」娛樂場域發展，到美軍第七艦隊形成鹽埕酒吧街，探索夜鹽埕的迷人魅力，共度充滿故事的微醺美好時光！
 
最特別的還有想要了解台灣獼猴，可以深入高雄柴山，黃祺瑋強調有在柴山可以有3大體驗，像是「高雄私密瞭望山海景點」；由壽山國家自然公園巡守員引路「柴山秘境探洞」，體驗洞內石灰岩的多樣地質奇觀，展開生態探索的旅程；而「跟著猴子去爬山」邀請台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟解密人猴共存知識，建立動物友善環境。

▲黃祺瑋推薦可以這樣玩高雄 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃祺瑋說高雄美食相當吸引人 。（圖／記者許宥孺翻攝）
 
最後黃祺瑋也表示，來到高雄可以搭輕軌，跨越海港百年時光。民眾可以從哈瑪星出發，乘坐高雄輕軌穿梭城市，用輕軌遊高雄港旅運中心、亞洲新灣區、輕軌機廠，並在灣仔內與壽山公園等地，感受從臨港線鐵路到水岸輕軌的高雄輕軌發展史，搭上時空探索列車，坐擁高雄港景第一排，搭輕軌直擊海港城市變遷。

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