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國小師勉勵羅廷瑋！　力挺送暖「初心就是你的羅盤」

▲▼立委羅廷瑋 林沛祥舉行 反光警示不能等 讓安全成為平安回家的唯一道路 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委羅廷瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免行動在各地延燒，國民黨立委羅廷瑋日前遭昔日大學老師吳政峰指「當立委到處寄生、迷戀權力」，更要他離開立法院。羅廷瑋一名國小老師今（29日）在臉書PO文，「真正的老師只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生」、「在風暴中站穩，初心就是你的羅盤」。

現職為台中市信義國小的教師唐益國在臉書上發文指出，時間回到二十四年前，羅廷瑋在國小的時候，他就跟其他老師說過，這個學生腦筋很好而且白天上課，下午回家還幫家裏賣麵，以後一定會有出息。在羅廷瑋第一次選議員的時候，他們幾個老師也一起到麵店為羅加油；羅當選之後也從沒忘記這些曾經的老師，總是在教育議題中幫助老師們解決教育中的困難。

唐益國說，因緣際會加上自身不斷努力，三十五歲的羅廷瑋已從當年的懵懂學生成長為能為民喉舌的立法委員，這一路走來想必充滿了外人難以想像的艱辛。作為曾經見證他求學歲月的老師，他想與羅分享一些關於如何面對人生顛簸的思考。

「其實人生可以比如航海，風平浪靜時誰都能掌舵」。唐益國說，羅從普通賣麵家庭憑自身努力進入國會殿堂，這段奮鬥歷程本身就是一部克服障礙的教科書。那些年羅培養出的韌性，如今已內化成為羅性格的一部分。古希臘哲學家愛比克泰德曾說「困難顯現英雄本色」，你過去克服的每一個小困難，都是為今日更大的挑戰所做的演練。

唐益國說到，政治之路原本就荊棘密布，加之數十年的藍綠惡鬥消耗空轉，你將面臨輿論壓力、政策挫敗，當然少不了政治攻訐。當你遭遇立法挫敗時，不妨將眼光放遠—真正的進步往往需要反覆嘗試。羅廷瑋現在所推動的每個法案，都是在為下一代鋪路。

「在這高度對立的政治環境中，保持初心尤為重要」。唐益國建議羅廷瑋，每天留出片刻靜思時光，回想當初從政的初衷。德國總理梅克爾在面對難民危機時，頂住壓力做出人道決定，正是因為她始終牢記「政治是為了解決問題」。當羅感到迷茫時，不妨回到選區聽聽基層聲音，那些羅從小立志要幫助的人們，會給羅最真實的力量。

唐益國說，「做為老師，我最大的欣慰莫過於看見學生在各自領域發光發熱。廷瑋今日的成就已遠超過我當年的想像，但請相信真正的老師，只會祝福學生去實現學生自己的理想，而不是想藉由一層關係去控制學生」。

唐益國強調，「人生的航行，當風暴來臨時，不必害怕，因為你早已在無數小風浪中鍛造出堅實的船舵。願你永遠記得教室裡那個不畏艱難的少年，胸口的疤痕還在嗎？撫摸著它相信會給你帶來勇氣，然後帶著同樣的勇氣，在政治的海洋中乘風破浪。衷心地祝福你越走越遠，直至目的地」。

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