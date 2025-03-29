遭指借場地沒辦活動　徐巧芯PO照片打臉批「許淑華抹黑」

▲徐巧芯爆料，許淑華派自己的許姓主任假裝媒體來拍攝，但當天確實有舉辦活動。（圖／徐巧芯提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前遭批評大量借用台北市松山、信義區的區民活動中心，但借了場地根本沒有使用。徐巧芯今（29日）出示活動照打臉，強調她們辦公室在25日至28日確實有辦活動，並抨擊民進黨議員許淑華明確知道此事，還派辦公室許姓主任到場拍攝，卻又如此抹黑。

有媒體報導指出，徐巧芯近日大量借用台北市松山、信義區的「三張區民活動中心」、「大仁區民活動中心」，但經查證，借了場地根本沒有用，有些被借用的活動中心大門深鎖，有些則是根本沒有辦活動的痕跡。

徐巧芯表示，「記者」拍攝時活動可能已經結束，近日（3/25-3/28）確實有辦活動，均可附上照片佐證。由於平日只租用一個小時（18:00-19:00），所以或許來拍攝的時候活動早已結束。而許淑華明確知道此事，因為她派辦公室許姓主任到場拍攝，卻仍如此抹黑，令人不屑。

徐巧芯說，她所租用的價格與一般市民一樣，並沒有比較便宜，市府均已多次說明，請許淑華勿一再造謠，損自己陰德。此外，市府早已多次說明了，她沒有拿到「比較便宜的價格」，押金以及所有款項均已付清，市府怎麼規定她們就怎麼做，請不要再胡謅。

徐巧芯嗆，罷免團體如果有想要借用哪一個場次，可以跟她溝通，或許她願意免費出借，「但請不要讓愛造謠的許議員派辦公室主任到處抹黑」。



