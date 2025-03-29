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結合木棉花賞花及拔紅蘿蔔體驗　南消三大將軍分隊加強清明防火宣導

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市將軍區苓仔寮的木棉花道迎來花季，鮮豔的橙紅色花朵點綴道路兩旁，吸引許多遊客前來拍照，享受春日美景，為提升民眾的防災意識，台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了防災宣導，區公所還安排了有趣的「拔紅蘿蔔」農村體驗活動，讓民眾不僅能欣賞木棉花之美，還能親身感受農耕樂趣。大小朋友們興奮地動手挖掘，親自採收新鮮的紅蘿蔔，這樣的活動不僅促進親子互動，也讓大家更加珍惜在地農業文化。

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

將軍分隊在活動現場向民眾講解火災預防、緊急應變措施及CPR「叫叫壓電」的口訣，現場有準備「安妮」讓民眾可以親身體驗。更特別強調住宅用火災警報器的重要性，呼籲家家戶戶安裝並定期檢測，確保居家安全。此外，因應即將到來的清明節，攤位上有清明節用水袋供民眾取用，將軍分隊也提醒民眾祭祖時要注意避免焚燒紙錢及香燭、不亂丟菸蒂及使用明火，確保掃墓安全，同時維護自然環境。

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，苓仔寮木棉花道的美景吸引眾多遊客，這次活動特別結合防火宣導，希望讓民眾在賞花與參與活動的同時，也能提升消防安全意識，將「防火防災、從日常做起」的觀念深植心中，確保自身與家人安全。

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯局長則呼籲，清明時節天乾物燥，稍有不慎就可能引發火災，希望民眾在祭祀時務必遵守安全守則，減少火災發生風險，共同守護家園安全與環境美麗。消防局也將持續加強防火宣導，確保市民度過一個平安、順利的清明節。

▲台南市消防局將軍分隊及婦女宣導隊透過互動宣導方式，向民眾推廣防火防災觀念，並提醒即將到來的清明節祭祖安全注意事項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒民眾，住宅用火災警報器能在關鍵時刻挽救生命，請大家務必安裝！火災發生時，濃煙往往比火勢更致命，住宅用火災警報器能及早偵測煙霧並發出警報，讓您和家人爭取寶貴的逃生時間。讓我們一起守護家庭安全，讓台南成為更安全的城市！

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