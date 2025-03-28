桃機清明連假「總運量上看86萬人次」　4／3出境高峰

▲桃園機場清明疏運期間總運量上看86萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假瘋出國將至，桃園國際機場預估旅運日逾14萬人次，疏運期間4月2日至7日，6天總運量上看86萬人次。桃機預估出境高峰為連假首日4月3日上看8.8萬人，入境高峰為4月6日，也有近8.5萬人。

清明連假即將到來，根據航班運量預報系統顯示，周六(3月29日)起即會開始出現出國人潮，疏運期間桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時；入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時。

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桃機公司表示，因應人潮尖峰時段，桃園機場各單位加強整備，包括加強旅客引導；航警局安檢線與移民署自動查驗通關系統提早開線；航空公司及地勤業者依運能彈性調整人力等，有序紓解人潮協助旅客順利通關。

▲桃機提醒旅客可多利用智慧化服務。（圖／桃機公司提供）

根據統計，桃園機場國籍航空智慧報到比例達52.35%、自助行李託運使用率達15%，且持續上升中，顯示以智慧化設施設備進行報到已是主流趨勢。

機場公司提醒旅客，連假疏運期間出國人潮眾多，善用手機APP、網路報到、自助報到及自助行李託運等智慧化服務，節省等候時間。