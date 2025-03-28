清明掃墓別讓祖先不開心　南消下營消防創意微電影宣導

▲南消下營消防分隊為了杜絕清明節公墓火災的發生，再次利用無限的想像力拍攝了一部清明宣導微電影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消下營消防分隊為了杜絕清明節公墓火災的發生，再次利用無限的想像力拍攝了一部清明宣導微電影，這次更請來了「各個宗祠祖先」現身說法，為的就是希望清明時節不要墓地遍地火災，到處黑煙四起製造空氣汙染，讓祖先可以好好安息。

影片的內容也宣達目前消防勤務中的公墓巡邏勤務已慢慢朝向科技化，利用無人機巡邏的方式，進行科技執法，若民眾有任意燃燒雜草的違法行為都將無所遁形，希冀民眾切勿以身試法。

影片的導演係為下營分隊分隊長張明義，所有參與拍攝的演員，都為分隊同仁。大家對於消防工作都具有許多熱忱，且都富有想像力，過去也時常拍攝高質感的宣導微電影，常受到民眾的許多讚揚，甚至還上過媒體新聞引發許多話題性，增加消防宣導工作的曝光度。

消防局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲的市政方針，針對清明公墓火災進行加強巡邏及宣導，希望能降低火災發生率，也避免田野火災一發不可收拾。近來南韓發生野火已造成18人死亡19人受傷以及2萬人撤離家園和大規模的財產損失，希冀民眾能引以為戒避免類似災害發生。

消防局第二大隊大隊長王騰毅表示，「星星之火，可以燎原」，清明掃墓請遵循「四不一要」：除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走等五項原則，另任意引火燃燒田野將觸犯消防法第14條處3000元以下罰鍰，亦違反空氣汙染法第32條處一仟二百元以上，十萬元以下之罰緩，再者若不慎引火損壞他人所有物或致人死傷，將可能觸犯刑法過失傷害罪或公共危險罪，故再次向市民朋友宣達，清明期間切勿任意燃燒雜草及施放爆竹，以避免釀災而觸犯法律。