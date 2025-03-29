減少清明公墓火警　南消二大麻豆消防利用無人機廣播宣導！

▲台南市麻豆區公所攜手消防局第二大隊無人機小組、麻豆消防分隊、麻豆義消分隊及麻豆婦女防火宣導分隊，29日在麻豆區港尾示範公墓進行防火宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年清明節前夕，因民眾掃墓祭祖不慎，導致公墓周邊雜草火警頻傳，讓消防人員疲於奔命，29日清明節前夕，麻豆區公所攜手消防局第二大隊無人機小組、麻豆消防分隊、麻豆義消分隊及麻豆婦女防火宣導分隊，在麻豆區港尾示範公墓進行防火宣導。

麻豆分隊民眾進行清明祭祖的同時，特別出動無人機進行空中廣播，提醒民眾防範火災，並搭配宣導布條及看板，強調「禁止隨意燃燒雜草」，若有違規行為將立即依法舉發，呼籲民眾勿心存僥倖。

此外，消防局引進細水霧滅火技術，這項技術的優點在於能有效節省水的消耗量，並且可輕易延伸至遠端使用，使消防人員能夠迅速的抵達位置進行滅火，降低消防人員在崎嶇地方延伸水帶的風險，同時提高撲滅火源的效率。

消防局局長李明峯呼籲鄉親朋友，清明掃墓務必配合「四不一要」政策：除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放及垃圾「要」帶走。另強調，「紙錢集中焚燒」是有效減少火災風險的好方法，希望防火常識能深植民心，提升民眾防火意識。

第二大隊大隊長王騰毅指出，傳統祭祖習俗如焚燒紙錢或引火整地，容易成為火災的潛在危險源。提醒民眾掃墓時務必攜帶小水桶或水袋，隨時滅火，落實「人離火熄」觀念，確保安全。

麻豆區區長楊政舉表示，區公所已持續清除公墓及周邊雜草，降低火災風險，減少濃煙對鄰近居民的影響，營造安全、健康的生活環境。