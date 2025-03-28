維護高齡族群居家安全　南消一大隊傳授長輩們防災撇步

▲台南市白河區老人福利協進會於28日舉辦會員大會，消防局第一大隊白河分隊藉著本次大會，辦理防火、防震避難安全宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



隨著國人壽命的延長，我國老年人口呈快速成長，目前已是高齡社會，正要邁向老年人口超過20％的超高齡社會，而年長者族群為災害發生時避難能力相對年輕族群較為弱勢，需要特別重視。

台南市白河區老人福利協進會於28日舉辦會員大會，消防局第一大隊白河分隊藉著本次大會，辦理防火、防震避難安全宣導，消防人員為現場長輩們解說、宣導防震、用火、用電安全、逃生避難要領、鼓勵安裝住警器及清明時節掃墓防範引起火災等消防相關安全知識，使長輩們擁有正確知識而達平安生活。

市長黃偉哲表示，人口老化是台灣社會不可避免的趨勢，國人老化人口數不斷攀升，如何維護高齡者居家生活安全已成為重要的議題。希望長輩們活到老，學到老，透過學習消防安全知識，建立良好且正確用火、用電及避難觀念，才能擁有安全及平安的晚年生活。

消防局局長李明峯表示，長輩是家中的一寶，應該給予適當關注，消防局對於年長者關懷亦不遺餘力，宣導及鼓勵家家戶戶應裝設住宅用火災警報器，以利及早發現火警，期能避免傷亡，共創平安居家生活。