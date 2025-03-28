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8天2死連續車禍奪命！北投警積極進駐砂石場　宣導駕駛死角危機

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲「慢、看、停」救一命　北投警走進砂石場向駕駛宣導死角風險。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區8天內接連發生2起死亡車禍，均與大型車有關，也凸顯大型車視線死角與內輪差所帶來的潛在危機，為防止類似悲劇重演，北投警分局日前主動前進轄內砂石場，向駕駛宣導安全駕駛觀念，盼從源頭減少事故發生。

警方指出，大型車因車體龐大、視野受限，轉彎時內輪差更易波及周遭車輛與行人，一旦發生事故，往往造成無法挽回的重大傷害。近期兩起死亡事故雖仍在釐清肇因，惟初步研判與死角未察及變換車道未注意有關，北投警分局除強化取締違規，也於事故熱區規劃勤務，加強巡邏與執法。

▼北投警方強化大型車違規取締與教育。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除了取締作為，警方也積極推動預防教育。北投警分局交通宣導團近日走進砂石場、工地與大型車進出頻繁的地點，向駕駛解說「路口慢、看、停」的重要性，並強調內輪差與視野死角的潛在風險，提醒駕駛即便配有視野輔助系統，也應主動下車察看或放慢速度，確保周遭無人車再行通過。

北投警分局呼籲，道路安全需駕駛人與用路人共同維護，呼籲大型車駕駛養成主動禮讓與防禦駕駛習慣，行人與機車族也應避免長時間停留在大型車兩側與車頭下方，保持安全距離。警方將持續透過宣導與執法並進，與市民攜手打造更安全的交通環境。

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