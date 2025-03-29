幕後／「罷藍委等於柯建銘當院長」！國民黨全面熱戰　3主軸曝光

▲國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

全台持續大罷免熱潮，最新統計，已有35件國民黨立委罷免案、8件民進黨立委罷免案可進入二階連署。面對這波罷免行動，國民黨團定調，一旦二階連署成功後，將全面強化陸空戰。國民黨立院黨團總召傅崐萁透露，黨內已擬定後續策略，將製作DM 宣傳單，向外界傳達 「若大罷免成功，可能帶來的影響」，包括，民進黨團總召柯建銘可能當立法院長、在野黨成功修法的《財政收支劃分法》會被民進黨推翻，甚至賴清德總統有可能實施軍事戒嚴，後續藍營將朝此方向進行宣講，全面開展熱戰。

面對大罷免潮，國民黨日前已宣布，3、4月將啟動全國政策說明宣講，由黨中央結合立委、縣市議員和地方黨部，要讓民眾知道國民黨為人民及地方爭取到哪些預算和福利，目前也已陸續開講中。

對於黨內反惡罷策略，傅崐萁說，國民黨團在二階段成案後，將全面進入熱戰狀態，但也會尊重不同選區的政治生態，採取彈性應對方式。目前國民黨已針對 35 名面臨罷免的藍委進行民調，並審慎應戰。他強調，若外界出現過於離譜的民調數據，黨團將適時公布自家民調數據進行反擊。傅崐萁也透露，黨內數據顯示，多數選區的支持率仍有3%以上的差距，並未出現「國民黨必輸」的情勢。

另，據了解，在 26 日國民黨中常會 上，新北市議長蔣根煌提出質疑，指稱民眾黨已印製罷免宣傳文宣，但黨中央尚未有類似動作，甚至未提供基層「教育訓練」，導致地方幹部無法有效反駁民進黨的論述；但文傳會則馬上拿出黨中央近日做的文宣緩頰，強調黨中央已經準備好了，接下來於宣講場合發放給民眾。

至於文宣內容，傅崐萁表示，黨中央跟黨團在反惡罷宣傳上已經取得共識，將向民眾訴求「罷免國民黨立委，等於罷免韓國瑜，等於讓柯建銘當院長」、「罷免國民黨立委，等於廢除財劃法」、「罷免國民黨立委，等於支持軍事戒嚴」，會利用政策說明會，向民眾清楚說明。

目前「立法委員互選院長副院長辦法」規定，「院長、副院長經全體立法委員3分之1以上人數提議，出席委員3分之2以上人數通過，得予以改選。」不過，傅崐萁說，只要民進黨能夠罷免掉國民黨12名立委，讓總席次來到101席，民進黨團的51席，就可以利用補選的空窗期修法，將改選門檻下修至2分之1，屆時柯建銘就有機會當上院長，呼籲民眾都應站出來反惡罷。

