怕尿尿亂噴「有男生坐著小便？」　醫曝4好處

▲原PO想知道，有沒有男生是坐著尿尿的呢？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

大多數的男性都是站著小便，近日就有網友想知道，是否有男生是坐著尿尿呢？因為他男友每次都會忘記翻馬桶坐墊，甚至還會尿得到處都是，讓她很煩惱。貼文曝光後，引發網友討論，過去也曾有泌尿科醫師說明坐著小便的益處。

女網友在Dcard上，以「有男友是坐著尿尿的嗎」為標題發文，求問是否有男生是坐著尿尿的呢？如果坐著上廁所，是不是比較不會噴得到處都是？她透露，因為上廁所的問題，她已經跟男友吵過很多次，對方每次都會忘記掀馬桶坐墊、沒有注意有沒有亂噴，所以她總會在坐墊上看見尿漬。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我原生家庭男性是坐著上小號。婚後，我和先生的自組家庭，我先生和兒子也是坐著上」、「那些不坐著上的就是髒了也丟給別人清的吧，上大的就可以坐著小的就一定要站著不懂這個邏輯」、「站著尿至少要掀馬桶蓋吧，這是家教和基本衛生習慣的問題」。其中也有網友建議，「讓他成為掃馬桶固定班底有大概機率會覺醒」、「當馬桶自己刷的時候就坐上了」。

泌尿科醫師高銘鴻先前曾在臉書分享，雖然大部分的男性還是習慣站著小便，但坐著上的話，也有不少益處，包含減少排尿困難、減少尿液殘留、延緩膀胱老化、預防尿液亂噴、避免暈眩跌倒。