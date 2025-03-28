網路男蟲誘女球經拍裸照！還逼自拍尿尿　挨告急掏40萬和解

▲網路男蟲以介紹模特兒工作為由，誘騙女球隊經理拍裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子因觀看高中校際球賽，對場邊一名17歲的女球隊經理產生好感，竟異想天開假冒服飾品牌攝影師，透過Instagram聯繫對方，以「試鏡模特兒」為由誘騙少女自拍裸照，得手後更變本加厲要求拍攝不雅影片，甚至以威脅外流照片，逼她「去廁所尿尿拍給我看」，少女事後報案抓了黃男，黃男趕緊拿40萬元賠償和解，高雄地院審理後判黃男徒刑2年、緩刑5年。

判決指出，2023年8月，黃男在Instagram上以帳號「韓國服飾」私訊被害少女，聲稱對方外型亮眼，邀請她擔任品牌模特兒。少女信以為真，按指示傳送多張性感自拍照，不料黃男得寸進尺，進一步要求她拍攝如廁影片，更威脅「不想照片外流就乖乖聽話」、「這就是封口費」、逼「去廁所尿尿拍給我看」。

少女拒絕後，黃男竟將她的私密照轉傳給其他網友炫耀，直到友人告知，少女才驚覺受騙，隨即報警抓了黃男。

法院審理時，黃男坦承犯行，並火速賠償40萬元與少女達成和解。法官考量他無前科，且積極彌補過錯，認定其經此教訓應無再犯之虞，依《兒童及少年性剝削防制條例》中的「引誘少年製造性影像罪」判刑2年，緩刑5年，並須提供120小時義務勞務，及接受法治教育2場次，全案可上訴。