幼稚園洗澡「意外初體驗」她長大才懂！大票妹子驚呆：+1

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

「自己來」是成長過程中的正常行為，最近妹子分享自己初體驗的年紀超早，幼稚園某次洗澡被蓮蓬頭沖到，就意外高潮了，「我當時嚇到，之後洗澡的時候都把蓮蓬頭拿超遠。」貼文吸引一票女網友驚呼，因為很多都是「幼稚園」就高潮過，「跟我小時候一樣欸哈哈哈哈」、「為什麼要把我的秘密說出來？」

原PO在Dcard透露，她第一次自慰是幼稚園，當時坐在澡盆等媽媽幫她洗澡，等的時候蓮蓬頭的水柱意外沖到私密處，突然感覺「一陣電流穿過」，接著就高潮，但她並不懂是什麼，「我當時嚇到，之後洗澡的時候都把蓮蓬頭拿超遠。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來國小某次洗澡時，出於好奇便做了同樣的事情，也曾用夾棉被的方法讓自己舒服。上了國中後，她嘗試用手摸，高中時則試過拿電動牙刷。

看到貼文後，就有其他女網友也自曝初體驗年紀跟原PO差不多，「跟我小時候一樣欸哈哈哈哈」、「+1，小時候還在想自己是不是不正常」、「我小時候也是，但高中的時候覺得自己有點過度成癮（？），大學的時候就慢慢戒掉」、「看開頭以為這是我寫的」、「我幼稚園也是。」

也有人看呆，「幼稚園好早」、「原來小朋友也會有感覺？一直以為要二次發育後才會有。」事實上，「最美博士」許藍方曾經PO影片「幾歲開始可以自己來？」片中表示，這個問題有點奇怪，有點像在問「幾歲開始可以吃飯？」

她指出，從青少年的時間開始有自慰行為是很正常的，只要不要過度就好。她也提到，小朋友藉由觸摸生殖器來獲得舒服的感覺，這個狀況也是會有的，但若是自慰到射精的行為，通常都是青少年階段出現，「沒有人規定幾歲才可以，或者是幾歲自慰就有罪還幹嘛的，沒有這種事情。」