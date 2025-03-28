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「浮世繪展」高雄免費看！經典150件真跡開箱　一覽江戶風俗

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

不必飛日本就能看！高雄創價美術館引進東京富士美術館典藏的150件浮世繪展品，集結葛飾北齋、歌川廣重、川瀨巴水等名繪師作品，可一探江戶到昭和時代的生活風貌，29日起至5月25日免費展出，消息一出，已吸引超過3600名中小學師生、100部以上遊覽車預約觀展。

「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」睽違多年再度來台，這次展出精品多達150件，作品橫跨2世紀(1741-1941年)，展場規劃有4大主題，包括浮世繪之花、葛飾北齋、歌川廣重與川瀨巴水。

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲展場以四大主題展出，包括3件曾被梵谷以油畫臨摹的浮世繪原作。（圖／記者許宥孺攝）

浮世繪以多色套印技法，營造如同錦緞般的視覺效果，又被稱為「錦繪」，是興盛於日本江戶中後期(18世紀)的版畫，跳脫忠孝節義的框架，甚至有煽情的題材，十足反映著江戶時代人民的生活，更深深影響法國印象派畫家梵谷的〈著雲龍打掛的花魁〉。

第一展區「浮世繪之花」描畫描繪出新興都市江戶男子熱中前往風月場所和看戲，有茶館紅牌的「美人畫」，世人風靡歌舞伎演員的動作和表情所呈現的「役者繪」，以及以各時代歷史英雄故事的「武者繪」。

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲第一展區浮世繪之花，圖為歌川國芳〈里雀巢之暫居所〉（圖／記者許宥孺攝）

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲葛飾北齋〈富嶽三十六景  凱風快晴〉。（圖／記者許宥孺攝）

第二展區集結名繪師葛飾北齋作品，在江戶時代後期，旅遊風氣漸勝，葛飾北齋描繪的《富嶽三十六景》，便是以富士山為背景，繪出人們當時的生活場面，這系列中的《神奈川沖浪裏》更是為世人所知曉。

第三展區則為歌川廣重所作，多數為風景繪，不過在1830年代，文人會到寺廟、茶舍參拜，因此他也創作《東海道五十三驛站》系列作品，細膩的將景色、從事活動的小人物動態融入畫面中。

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲川瀨巴水〈富士川〉。（圖／記者許宥孺攝）

第四展區為川瀨巴水作品，當時的街景逐漸現代化，川瀨巴水遍訪日本全國，刻畫出鮮明的庶民生活、原鄉風景，獲得「旅情詩人」的名號。

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲創價美術館館長呂慧甄，已有100部以上遊覽車預約觀展。（圖／記者許宥孺攝）

創價美術館館長呂慧甄表示，此次展覽受到高雄市民的熱烈矚目，尚未開展即有超過3600名中小學師生、100部以上遊覽車預約觀展，更有超過7000人的校園行動美術館預約行程。

▲▼創價美術館推出日本浮世繪特展。（圖／記者許宥孺攝）

▲東京富士美術館館長清水由朗。（圖／記者許宥孺攝）

東京富士美術館館長清水由朗表示，東富美成立於1983年，館內收藏涵蓋日本美術、西洋美術及攝影等三大領域，總數約3萬件。至今已在海外舉辦了51次收藏品展覽，過去和台灣也有6次合作。本次展覽有3件曾被梵谷以油畫臨摹的浮世繪原作，期盼這場展覽成為深化台日文化交流的橋樑。

　　　　　 《從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展》展覽資訊
時間 2025/03/29 - 2025/05/25
地點 創價美術館（高雄市楠梓區金富街1號）
開放時間 週二至週日 09:30 - 17:00
門票 免費入場
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