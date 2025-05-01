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公車變身「藍寶石大歌廳」！5／4快閃駁二快搶拍　滿滿懷舊元素

▲▼高雄公車變身藍寶石大歌廳，車內滿滿秀場元素。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄公車變身藍寶石大歌廳，車內滿滿秀場元素。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，將母親節周末於高雄流行音樂中心海音館登場，高雄公車結合歌廳元素，以閃亮華麗的風格打造60路懷舊主題公車，獲得市民迴響。回應民眾的熱情，交通局表示，這輛引爆話題的懷舊公車將在4日駛入駁二藝術特區，歡迎民眾上車打卡拍照。

60路懷舊主題公車以「高雄懷舊 記憶探尋」為主題，運用電動公車為載體，融合藍寶石大歌廳的經典元素，重現高雄港都昔日的華麗年代。民眾除了可在日常搭乘中幸運遇見這台懷舊主題車，也能透過「高雄iBus+」APP，點選「跟著我搭懷舊公車」功能，迅速掌握標有「藍寶石」圖案公車的即時動態，隨時出發，展開一段時光之旅。

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▲▼高雄公車變身藍寶石大歌廳，車內滿滿秀場元素。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼交通局、高流、高雄客運打造全市唯一一部秀場元素懷舊公車，4月19日上路後引起民眾討論。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄公車變身藍寶石大歌廳，車內滿滿秀場元素。（圖／記者許宥孺翻攝）

交通局局長張淑娟表示，藉由懷舊主題公車的設計與展示，不僅希望喚起市民對高雄歷史與文化的共鳴，更期待透過趣味體驗，鼓勵更多市民選擇公共運輸，落實低碳交通，攜手邁向永續城市目標。

交通局指出，60路主題公車自上線以來佳評如潮，因此5月4日下午2點至晚間7點，於駁二藝術特區淺三廣場（鄰近大港橋）特別加碼辦理快閃活動，邀請民眾現場打卡拍照、登車體驗，感受高雄昔日秀場文化的絢麗風華。

今年的「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」以「寶島金曲」為主題，邀來金鐘得主澎恰恰、陳亞蘭聯手主持，豪華演出陣容包括林淑容、鄭進一、陽帆、潘越雲、王彩樺、袁小迪、邵大倫、曹雅雯、蕭煌奇、龍千玉、林俊逸、向蕙玲、蘇明淵等實力派歌手，更加入蔡小虎、許效舜、黃露瑤、皮皮等夢幻聯動、跨世代共演。

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