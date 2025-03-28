台南巷仔NIAU公仔熱潮再起　文化局加碼推出線上購買服務

▲台南市文化局宣布，因應上波巷仔NIAU公仔熱銷秒殺，特別加碼除擴大實體銷售通路，更攜手南瀛天文館推出線上購買服務，讓民眾可透過網路訂購，輕鬆入手最具台南味的萌趣公仔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南最受歡迎的城市吉祥物「巷仔NIAU」29日將再度回歸！台南市文化局宣布，因應上波巷仔NIAU公仔熱銷秒殺，這次特別加碼，不僅擴大實體銷售通路，更攜手南瀛天文館推出線上購買服務，讓民眾可透過網路訂購，輕鬆入手最具台南味的萌趣公仔。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有深厚的文化底蘊，巷仔NIAU作為城市吉祥物，不僅代表台南的歷史文化，也展現地方特色，廣受市民及遊客喜愛。這次特別增加數量並開放線上購買，就是希望讓更多民眾有機會收藏這隻最具台南風格的可愛公仔。他也邀請大家在青年節與兒童節期間，到台南體驗馬戲節活動，並帶一隻巷仔NIAU回家，留下最有趣的回憶。

文化局代理局長林韋旭表示，為了讓更多粉絲參與同樂，文化局於藝遊台南粉專上辦理「巷仔Niau公仔創意圖」分享活動，民眾可將手中的巷仔Niau公仔進行創意拍照後，公開上傳至藝遊台南特定貼文內，並TAG兩位好友，最後由網友票選(按讚數最多)最具創意的作品，第一名可獲得巷仔Niau公仔盲盒1枚，第二、三名則可獲得巷仔Niau周邊禮物為獎勵，歡迎粉絲們踴躍參與，發揮創意，讓巷仔Niau成為最潮配件，活動自即日起至4月6日(中午12時止)，歡迎大家踴躍至粉專投稿參加。

本次公仔推出五款造型，公仔平均高度約8公分，小巧可愛，方便攜帶。販售方式分為「巷仔Niau公仔盲盒」(售價新台幣458元)及「巷仔Niau公仔禮盒」(售價新台幣3168元)，Niau粉可選擇體驗盲盒的驚喜感，或一次收集五款完整造型。文化局表示，巷仔Niau源自台南豐富的歷史文化，其身上的紋路蘊含東亞貿易歷史與在地特色，未來還會持續推出更多周邊商品，讓巷仔Niau家族持續壯大，歡迎市民朋友持續關注。