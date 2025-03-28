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台南信徒超大膽！找玉皇大帝「拿回」20萬香油錢　恐嚇罪送辦

▲50歲李姓男子以曾捐贈台南開基玉皇宮30萬元，因最近經濟不佳，要廟方回借20萬元，並揚言「若廟不借，將以自己的方式讓廟借出現金」，警方傳喚李男到案說明依恐嚇罪嫌函送法辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲50歲李姓男子想向廟借20萬，揚言「將以自己的方式讓廟借現金」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

50歲李姓男子聲稱自己是更生人，曾捐贈台南開基玉皇宮30萬元，最近經濟不佳，要求廟方回借他現金20萬元，並揚言如果廟方不借，將以「自己的方式」讓廟借出現金，廟方認為李男語帶恐嚇，令人心生恐懼，市警五分局據報27日喚李男到案說明，並依恐嚇罪嫌函送法辦。

台南著名廟宇開基玉皇宮在官網PO文指出：「有沒有聽過捐香油錢又來借香油的？開基玉皇宮廟史第一次碰到」，廟方說世界事無奇不有，這件事最稀奇，一位自稱家住北部的民眾到開基玉皇宮表示，自己是「更生人」，被關出獄已15年，他在6年前曾來玉皇宮捐30萬香油錢，最近因為經濟困難，希望廟回借他20萬元。

▲50歲李姓男子以曾捐贈台南開基玉皇宮30萬元，因最近經濟不佳，要廟方回借20萬元，並揚言「若廟不借，將以自己的方式讓廟借出現金」，警方傳喚李男到案說明依恐嚇罪嫌函送法辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廟方說該男子27日上午11時來廟陳述，然後要求廟方下午1時前回覆是否要借錢，並揚言「若廟不借，將以自己的方式讓廟借出現金」，這種話已帶有威脅之意。廟方即將市警五分局北門派出所報請查處，警方也已通知此人去做完筆錄。

廟方說，捐香油錢給寺廟叫「奉獻」，都是自願的，沒有強迫性。既然是自願奉獻，代表捐贈者相信神明和管理委員會，公益捐款任由廟方處置。開基玉皇宮把信眾捐的香油錢、賣金紙的盈餘捐出做公益，每年金額都在2千萬元以上，這其中就包含該名李姓信眾的愛心。同理，廟們不可能以各種理由跟受款的學校、醫療院所或窮苦人家要回公益善款。開基玉皇宮非營利單位，也不是銀行，沒有借放款和信貸的業務，如何借錢？何況，經了解該名李先生不是第1次跟廟要回香油錢。他自陳也曾向宜蘭三清宮借香油錢。廟方向三清宮查證，三清宮說，李先生自訴曾捐50萬元，後來要跟廟方借兩千元看病，廟方沒借，他就要求拿回以前捐贈的50萬，廟方調查此人前後只捐6萬多，為了息事寧人，後來乾脆6萬多全部退還給對方。所以李男向宮廟捐錢又借錢，開基玉皇宮是第2次。

廟方說，李男還自稱已向玉帝引了同意筊。重點是他真的有捐30萬香油錢嗎？還限期要廟方回覆的說法、揚言用自己的方式處理的論調，這些都語帶威脅，令人心生恐懼，所以才報警處理，也提醒其它宮廟小心提防。

▲50歲李姓男子以曾捐贈台南開基玉皇宮30萬元，因最近經濟不佳，要廟方回借20萬元，並揚言「若廟不借，將以自己的方式讓廟借出現金」，警方傳喚李男到案說明依恐嚇罪嫌函送法辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警五分局北門派出所副所長洪東南指出，27日上午11時多，五分局接獲廟方報案遭言詞恐嚇，已調閱監視器並通知涉案人50歲李姓男子到案說明，本案依恐嚇罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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