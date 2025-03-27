5歲童牛排館用餐「吃到小螺絲」家長傻眼　台南衛生局出手了

記者林東良／台南報導

台南有民眾帶孩子吃到台南東區1家牛排店吃牛排，點了松阪豬及雞腿，5歲孩子嘴巴咬到硬物，竟從嘴裡吐出一顆「螺絲」，且還是發黑的螺絲，民眾事後在網路平台PO文提醒民眾小心食安問題，台南市衛生局副局長林碧芬指出，衛生局據報立即派員查核該餐飲業者作業環境及品管情形如有缺失將要求業者限期改善。

▲台南5歲童到牛排店吃牛排，嘴巴咬到硬物，竟從嘴裡吐出一顆「螺絲」。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

網友PO文指出，孩子吐出硬物時，馬上說這不是螺絲嗎？麵麵裡頭怎麼會有螺絲，孩子當下嚇呆了，網友趕緊抱著孩子說：「你很棒，還知道吐出來」，網友馬上問了櫃台主管，對方回說麵都是外面廠商煮好送進來的，是一包一包現成的，不是他們現場煮的…。服務人員說會呈報給廠商，之後重新再上了一份松阪豬，而且松阪豬那單不收費。

網友指出：「今晚孩子嚇到了，差點將那顆螺絲吞了下去，因此再送上來的松阪豬，他就不怎麼敢吃了，只敢吃水果及甜點。實在想不透，煮麵的過程為什麼會有螺絲掉入？好在孩子警覺，不然這顆螺絲吞下去就出事了。雖然櫃台有來跟我們道歉，但食安真的很重要」。

▲台南市衛生局副局長林碧芬指出，衛生局接獲訊息後即派員查核該餐飲業者。（圖／記者林東良翻攝）

台南市衛生局副局長林碧芬指出，針對民眾在社群媒體反應牛排店吃到疑似有異物，恐有食品衛生安全疑慮一事，衛生局接獲訊息後即派員查核該餐飲業者之作業環境及品管情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘若複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。衛生局強調，食品業者應落實自主管理，加強內部管理機制，有助於確保所製售食品之衛生安全，減少不符衛生標準的情形。