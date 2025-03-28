七堵慶濟宮貢品頻被偷　鴛鴦盜「假拜拜真行竊」犯案全都錄

記者郭世賢／基隆報導

香火鼎盛的基隆七堵慶濟宮近日傳出多起貢品竊案，一對中年男女趁參拜人潮眾多時，大膽搜刮信眾供奉的供品，行竊過程全被廟方監視器拍下。警方已鎖定涉案嫌犯，正全力追查中。廟方無奈表示，類似事件已非首次，儘管設有食物銀行協助弱勢，仍難防貪小便宜之徒。

▲「偷完還拜」超諷刺！基隆慶濟宮中年鴛鴦盜專竊祭祀供品。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據廟方監視器畫面顯示，3月18日，一對年約50多歲的男女進入慶濟宮後，先後在觀音殿、財神殿及文昌殿三殿內行竊。兩人手法熟練，行竊前還會先佯裝拜拜，隨後迅速將桌上的水果、餅乾等供品，裝進自備的袋子中，甚至當其他信眾在場時仍繼續作案，態度相當大膽。

慶濟宮主委柯金標表示，這已非首次發生供品被偷，3月以來接獲多名信眾投訴，廟方不堪其擾。他強調，慶濟宮設有「食物銀行」，經濟有困難的民眾，只要向服務台提出申請，廟方都會提供協助，呼籲大眾不要用偷竊的方式取得供品。目前廟方已於各殿張貼告示，提醒信眾注意自身供奉的物品。

基隆市警局第三分局七堵派出所於19日接獲報案，經調閱監視器後，確認涉案者為一男一女，竊取供品價值約500多元，目前已掌握特定對象，正積極追查兩人到案說明。警方也提醒，竊取他人財物已觸犯《刑法》竊盜罪，切勿因貪小便宜而觸法。