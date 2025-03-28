母當20年義工他接棒！高三生投身創世　從服務中體悟母愛

▲母做20年他接棒！永春高中生叢灝日為臥床者沐浴：終於懂媽媽的辛苦。（圖／創世基金會基隆院提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

台北市永春高中高三學生叢灝日，從小在母親的影響下投入志工服務。他的母親在創世基金會基隆院服務超過20年，叢灝日經常跟著母親一起募發票、參與義賣，耳濡目染下也開始投身公益。今年3月，他更進一步接受訓練，親自到個案家中擔任「原床泡澡」義工，實際協助臥床長者洗澡。當他小心翼翼搬動長者的身體、細心沖洗時，不禁感嘆：「我終於理解媽媽工作的辛勞。」

剛滿18歲的叢灝日，今年初完成大學學測，目前正積極準備個人申請，目標是法律系。儘管課業繁忙，他仍在3月中利用假日空檔，報名創世基金會的到宅服務，首次為臥床的植物人及長者提供照護協助。

▲從募發票到幫洗澡，高三生叢灝日跟隨母親腳步用青春做公益。

「第一次幫忙臥床的長輩洗澡，其實有點緊張。」叢灝日回憶，當時在護理師的指導下，他學習如何正確協助翻身、沖洗，確保長者能舒適地完成沐浴。完成任務後，看到長輩們清爽放鬆的神情，他深刻體會到母親工作的意義與重要性。

他第1次服務的對象是1位90多歲的阿公，雖然行動不便，但阿公精神很好，還和他聊起往事。阿公提到自己的老家在中國大陸廈門，已經幾10年沒回去了，言語中滿是思念。叢灝日立刻用手機搜尋廈門的街景照片，讓阿公一解鄉愁，阿公看了感動不已，直說：「現在的科技真厲害，能看到老家真好。」

▲洗澡是最溫暖的照顧，高中生叢灝日用行動證明：年輕人也能改變社會。

「當你只能躺在床上，連最基本的事情都無法自理，那種無助感真的難以想像。」叢灝日說，這次的服務經驗讓他對生命有了新的體悟，也更理解植物人家庭所面臨的艱辛。他期許自己未來除了追求學業與事業，也要像母親一樣，持續幫助社會上需要關懷的人。

叢灝日從小就跟著母親參與公益，舉凡募集發票、義賣擺攤、安養院庶務工作都有他的身影，但直接服務植物人及臥床長者還是第一次。這次的親身經歷讓他收穫滿滿，他也計畫號召同學一起加入，未來更要定期參與服務。

創世基金會基隆院院長李淑婷表示，目前基隆院提供到宅服務的植物人及臥床老人家庭近80戶，隨著個案需求增加，亟需更多熱心人士投入。她歡迎青年及社會大眾加入義工行列，每月只需抽出幾天時間，就能為這些家庭減輕照護負擔，讓愛與關懷持續傳遞下去。愛心專線：02-2421-4738。