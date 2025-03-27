超高齡社會防災關鍵！基隆推長者防災教育　8人獲防災士認證

▲基隆防災教育前進教會，助高齡者應對極端氣候挑戰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市「強韌臺灣防災計畫」於3月25日前往「基督喜信會」，舉辦高齡者防災教育訓練。本次課程邀請國立臺灣海洋大學張正緯博士，以「極端氣候下高齡者如何防災」為主題，講解防災知識與應變策略，吸引超過25名長者參與，其中8位更已取得防災士證書。

消防局指出，課程中集中在三大主題：「高齡者防災風險與挑戰」、「防災教育與應變準備」及「強化高齡者防災韌性」。隨著氣候變遷加劇，颱風、洪水等極端氣候災害發生頻率與強度逐年升高，高齡者因生理機能退化、行動不便及社會支持系統相對薄弱，在災害應變與避難過程中面臨更高風險。

消防局表示，主要的挑戰有，行動限制（Mobility Issues）、健康需求（Health Concerns）、社會孤立（Social Isolation）及認知障礙（Cognitive Impairments），當災害發生時，會有移動困難、撤離時間較長且耗費體力的情形；並且要依賴醫療器材、電力供應及慢性病藥物等；應變能力降低，易受環境變化影響等挑戰。

在應變階段，高齡者應隨身攜帶通訊設備、醫療用品、基本補給及輔助器具，並提前規劃避難策略。更重要的是，當預測災害可能會來臨的時候，提早一兩天先行異地避難。如果遇到緊急淹水時，快速的往樓上垂直避難，會比移動到其他場所水平避難更有效率。

內政部統計顯示，截至2024年6月底，基隆市65歲以上人口比例為20.8%，正式進入「超高齡社會」，亦即每五位市民中就有1位是高齡者。張正緯博士呼籲，家屬與社區應積極協助高齡者建立個人防災計畫，確保緊急狀況發生時能迅速應對，減少災害衝擊。