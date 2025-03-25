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賭場耍花招！基隆麻將館「贊助金」掩飾抽頭　1年2度被檢警破獲

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「清潔費」改「贊助金」照樣栽！基隆麻雀館二度涉賭，負責人20萬交保。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市仁愛區成功一路上「成功麻雀館」2024年3月才遭檢警查獲涉賭，負責人黃姓男子透過提供籌碼，讓賭客對賭並抽取「抽頭金」謀利。然而，該麻雀館近日再度被查獲違法經營，黃男試圖將每局100元的「清潔費」改稱為「贊助金」，仍被檢警認定為「抽頭金」。基隆地檢署經漏夜複訊後，今（25日）裁定黃男以20萬元交保，會計陳姓女子3萬元交保，盧姓女員工則遭限制住居。

據檢警調查，成功麻雀館以「中華撲克麻將競技協會」名義招募會員，實際上則暗中提供籌碼，作為賭客對賭與兌換現金的依據。2024年3月，基隆市警局督察科蒐證後，報請檢察官指揮搜索，當場查獲館內8桌賭客，以及賭資抵用券與1萬3500元抽頭金，並將黃男、盧姓女員工與30名賭客帶回偵辦。事後，黃男坦承指示盧女向賭客收取每局100元的「清潔費」作為「抽頭金」，2024年5月，黃男與盧女因賭博罪遭起訴，而30名賭客則獲不起訴處分。

然而，黃男在麻雀館遭查封後，仍未悔改，持續暗中經營。督察科持續蒐證，發現該館表面上對會員立下「不得對賭」的規範，實則會員在館內廁所私下兌換籌碼，以掩人耳目。

此外，黃男為規避查緝，將過去收取的「清潔費」改稱為「贊助金」，但檢警認為無論名稱如何更改，本質上仍屬「抽頭金」，黃男經營麻雀館提供賭具、籌碼供會員賭博，已構成公共場所賭博行為，並認定黃男為賭場經營者。

24日下午2時許，督察科再次報請地檢署指揮偵辦，突襲搜索麻雀館，當場帶回黃男、盧女、陳姓會計及37名賭客。經偵訊後，檢方依賭博罪嫌裁定黃男20萬元交保，陳女3萬元交保，盧女則遭限制住居，全案將進一步偵辦。

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