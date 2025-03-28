柯文哲延押！陳佩琪悲喊「若我先走不要通知他」　網友：夫人請保重

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城與政治獻金案，今（28日）上午遭台北地院裁定繼續延押兩個月，對此，妻子陳佩琪稍早發文表示，會陪伴柯文哲到柯文哲生命最後一刻，此外，陳佩琪還指出，「若我先走了，千萬不要通知他，讓他平靜地在獄中走吧！」。

民眾黨昨日召開記者會指出，柯文哲近日在北所內，傳出有血尿、嘔吐等狀況，疑似與腎結石、尿管結石或是血栓塞住有關，已委請律師向法院提出具保停押之聲請。陳佩琪也哽咽表示，她跟柯文哲結縭35年，不知道柯文哲的症狀如何，竟然是透過媒體，才看到柯文哲腎結石的症狀。

然而，北院今日稍早裁定繼續羈押柯文哲與其他在押被告，面對此況，陳佩琪下午發文直指，柯文哲已經多次跟她表明，「民進黨政府在沒有證據之下，已經走到這地步，所以，只能選擇把他關押到死」。

此外，陳佩琪表示，她感謝大家對柯文哲的支持，會陪伴柯文哲到柯文哲生命最後一刻，但也懇求大家和律師，「若我先走了， 千萬不要通知他， 讓他平靜地在獄中走吧！」最後，陳佩琪強調，再次謝謝支持他的朋友， 感謝有您們， 我們的人生不虛此行！

支持者則紛紛留言，要陳佩琪「保重身體」、「加油，撐下去！」、「阿伯說過要我們好好生活，所以妳也要保重！」、「我們不會放棄，也請佩琪醫師不要放棄！」。