　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喊話法院同意柯文哲具保停押　黃國昌：真的要關到出現生命危險？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，律師團透露柯出現血尿、嘔吐等症狀，疑似是急性腎損傷，並於27日遞狀聲請具保停押，民眾黨主席黃國昌今（28日）表示，難道真的要柯主席被關到出現生命危險，才要維護他最基本的醫療人權、生命安全嗎？難不成對民進黨而言，任何對民進黨會產生威脅的人，都要死在看守所才可以嗎？

▲▼民眾黨主席黃國昌表示，對於前主席柯文哲再遭北院裁定延押感到遺憾。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨主席黃國昌表示，對於前主席柯文哲再遭北院裁定延押感到遺憾。（圖／記者陳家祥攝）

針對柯文哲的身體狀況，黃國昌指出，過去幾天中，柯主席的身體健康急劇惡化，專業醫師給的建議已經非常清楚，只是沒辦法想像，台北看守所竟然冷血到在沒有任何醫療專業情況下，說柯主席的身體一切都好。

黃國昌說，請問北所，難道真的要被關到出現生命危險、要等到人倒下時，才要維護他最基本的醫療人權、生命安全、基本健康嗎？

黃國昌喊話法務部矯正署台北看守所，不要冷血到這樣的程度，難不成是打算把柯主席一直關押到生命安全出現嚴重問題嗎？

「律師團也正式提出戒護就醫的聲請。」黃國昌表示，希望一天到晚把所謂人權、法治掛在嘴巴上的賴清德政府，不要為了追殺自己的政敵殺紅了眼，連基本人性、人權都不顧，難不成對民進黨而言，任何對民進黨會產生威脅的人，都要死在看守所才可以嗎？

黃國昌還說，今天面對這種不公不義的司法制度、面對執政黨毫無人性追殺的是柯文哲，明天又會是誰？

立委張啓楷說，柯文哲已經被關押7個月了還要繼續押，他的身體狀況真的非常不好，準備庭當天凌晨甚至是痛醒的，後來先打掉腎結石，但不只血尿、還嘔吐，「絕大多數醫生都說身體狀況不好，加上柯文哲本來心臟就不好，提出戒護就醫同時也希望具保停押」。

立委陳昭姿說，懇請法官能考量、正視提出專業說明，讓柯主席盡快離開那個鬼地方，到可以檢查的地方做治療，盼法官可以參酌說明，同意給予柯文哲具保停押。

至於柯文哲妻子陳佩琪的狀況？黃國昌說，黨公職有試圖要跟佩琪醫師保持聯繫，「我只想要拜託大家，相信將心比心，每一個人應該都不難體會佩琪醫師現在的心情、擔憂，以及她的難過」，拜託賴清德政府，有一點人性、不要冷血到這種程度，真的要把柯主席在牢裡一直繼續折磨下去嗎？

黃國昌說，柯主席不僅根本沒有被定罪，甚至起訴證據薄弱到讓北檢成為台灣司法最大笑話。他強調，民眾黨全黨上下會陪伴佩琪醫師、主席跟家人，一起對抗不公不義，爭取該有的公道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 3 2621 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了
快訊／曼谷大樓震垮！工人逃命　近距離視角曝光
快訊／震到泰國！曼谷高樓倒塌　夷為平地
快訊／緬甸規模6.4地震再襲　深度僅10公里
快訊／緬甸7.7強震！　建築倒塌、橋梁斷裂畫面曝光
快訊／緬甸大地震！雲南、廣西搖晃　震感強烈
快訊／男輕生獲救　女友尋人竟死在計程車
快訊／特斯拉Model 3、Honda HR-V　台灣撞測出
《海角七號》男星「澡堂趁嫩男熟睡」性侵　公司震驚
快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情狀況不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

刪減預算成罷免理由　國民黨曝民調：近6成認同刪不合理預算

喊話法院同意柯文哲具保停押　黃國昌：真的要關到出現生命危險？

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

金秀賢傳「情趣內衣」給金賽綸　《橫豎》公開影片：大家來評斷

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

刪減預算成罷免理由　國民黨曝民調：近6成認同刪不合理預算

喊話法院同意柯文哲具保停押　黃國昌：真的要關到出現生命危險？

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

封條貼滿立法院議場　許宇甄：民進黨不想開會可以全數辭職

多圖／徐巧芯拿驗傷單追著柯建銘跑　藍營「空城計」直播介紹綠委

別怕統戰？陳玉珍指「統戰是統一戰線」　她轟：戰線的對面就是台灣

立院首交付2公投　李進勇：依法要符合對重大政策創制或複決

翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

母控「藍高層施壓」要兒子領銜罷吳沛憶　綠委同情：責任丟青年軍？

快訊／緬甸強震7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

林萱瑜PO「人要付出代價」疑聲援吳婉君　被抓包取關…閨蜜情生變

「牆壁一直在裂！一直在裂！」　他在曼谷被晃到站不住：嚇死人了

韓職女神廉世彬、河智媛降臨攻城獅主場　客串一日「慕獅女孩」

六月親睹「按讚風波」現場　年輕夫妻為清涼照開戰

南投進軍東京國際食品展　通天草吸引日本消費目光

林曉同珠寶可愛玉熊變甜點　精緻下午茶萬豪酒店吃得到

檢疫人員遭針扎　醫解析「愛滋預防投藥」保護力：沒人被感染

發生率1%！水電工洗澡「肺栓塞」休克　消防狂壓18mins搶命

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

政治熱門新聞

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

被點名應停播　張雅琴：翁曉玲應該下台

區桂芝「上央視批賴清德」遭檢舉　蔣萬安力挺：堅定捍衛言論自由

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

「亞亞」未來可透過2方式來台？　劉世芳回應了

賴清德防衛韌性委員會喊話：堅持反統戰滲透　台灣沒有分裂本錢

更多熱門

相關新聞

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉收賄、圖利京華城改建容獎，今（28日）裁定柯以及沈慶京、應曉薇、李文宗等4人，自民國114年4月2日起延長羈押2個月。對此，民眾黨今天下午召開記者會，黨主席黃國昌說，對於裁定，辯護人將依法提出抗告，希望在過程中能還給柯主席最基本的公道。

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

民進黨團提3主張「周二違法會議應收回」　韓國瑜允諾先協商再開會

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

卸任黨部主委竟是「簽離職單」　民眾黨議員火大怒轟黨中央

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

政府擬推武統言論專法管制？　黃國昌：要提法案就大大方方提到立院

藍白鳳山宣講人潮爆滿！　柯志恩致謝：一定付出最大力量守護高雄

藍白鳳山宣講人潮爆滿！　柯志恩致謝：一定付出最大力量守護高雄

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃國昌張啓楷

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

澤倫斯基：普丁快死了！患病傳聞一次看

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

「大潤發」預計改名為「大全聯」

即／柯文哲4被告已押7個月　北院裁定再延押2個月

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

大潤發改名「大全聯」LOGO曝光！

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

即／竹聯幫慘了！警掃蕩3堂口逮40人　明仁會團滅

快訊／緬甸發生規模7.7強震　災情不明

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面