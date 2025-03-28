喊話法院同意柯文哲具保停押　黃國昌：真的要關到出現生命危險？

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，律師團透露柯出現血尿、嘔吐等症狀，疑似是急性腎損傷，並於27日遞狀聲請具保停押，民眾黨主席黃國昌今（28日）表示，難道真的要柯主席被關到出現生命危險，才要維護他最基本的醫療人權、生命安全嗎？難不成對民進黨而言，任何對民進黨會產生威脅的人，都要死在看守所才可以嗎？

▲民眾黨主席黃國昌表示，對於前主席柯文哲再遭北院裁定延押感到遺憾。（圖／記者陳家祥攝）



針對柯文哲的身體狀況，黃國昌指出，過去幾天中，柯主席的身體健康急劇惡化，專業醫師給的建議已經非常清楚，只是沒辦法想像，台北看守所竟然冷血到在沒有任何醫療專業情況下，說柯主席的身體一切都好。

黃國昌說，請問北所，難道真的要被關到出現生命危險、要等到人倒下時，才要維護他最基本的醫療人權、生命安全、基本健康嗎？

黃國昌喊話法務部矯正署台北看守所，不要冷血到這樣的程度，難不成是打算把柯主席一直關押到生命安全出現嚴重問題嗎？

「律師團也正式提出戒護就醫的聲請。」黃國昌表示，希望一天到晚把所謂人權、法治掛在嘴巴上的賴清德政府，不要為了追殺自己的政敵殺紅了眼，連基本人性、人權都不顧，難不成對民進黨而言，任何對民進黨會產生威脅的人，都要死在看守所才可以嗎？

黃國昌還說，今天面對這種不公不義的司法制度、面對執政黨毫無人性追殺的是柯文哲，明天又會是誰？

立委張啓楷說，柯文哲已經被關押7個月了還要繼續押，他的身體狀況真的非常不好，準備庭當天凌晨甚至是痛醒的，後來先打掉腎結石，但不只血尿、還嘔吐，「絕大多數醫生都說身體狀況不好，加上柯文哲本來心臟就不好，提出戒護就醫同時也希望具保停押」。

立委陳昭姿說，懇請法官能考量、正視提出專業說明，讓柯主席盡快離開那個鬼地方，到可以檢查的地方做治療，盼法官可以參酌說明，同意給予柯文哲具保停押。

至於柯文哲妻子陳佩琪的狀況？黃國昌說，黨公職有試圖要跟佩琪醫師保持聯繫，「我只想要拜託大家，相信將心比心，每一個人應該都不難體會佩琪醫師現在的心情、擔憂，以及她的難過」，拜託賴清德政府，有一點人性、不要冷血到這種程度，真的要把柯主席在牢裡一直繼續折磨下去嗎？

黃國昌說，柯主席不僅根本沒有被定罪，甚至起訴證據薄弱到讓北檢成為台灣司法最大笑話。他強調，民眾黨全黨上下會陪伴佩琪醫師、主席跟家人，一起對抗不公不義，爭取該有的公道。