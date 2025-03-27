柯文哲忍「生產陣痛同等痛」？蘇一峰曝疼痛血尿常見原因

▲「柯文哲疼痛血尿+嘔吐，疑急性腎損傷」說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲傳出持續血尿，疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求。胸腔科醫師蘇一峰指出，中年男性疼痛血尿最常見的原因是尿路結石，疼痛常常達八九分，與生產的陣痛相當，需常打止痛藥，若長久不處理可能併發腎衰竭與敗血症。

蘇一峰在粉專表示，中年男性疼痛血尿，最常見的原因是腎結石尿路結石，或者腎泌尿感染，腹腔癌症也有可能。而尿路結石的疼痛常常可達八九分，已經與生產的陣痛相當，常需打止痛藥，甚至要嗎啡類的止痛藥，「長久不處理還可能併發腎衰竭與敗血症！」

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事實上，柯妻陳佩琪今（27日）表示，柯文哲已經痛到受不了，且有肉眼可見血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭表現，且做碎石震波仍持續血尿；但台北看守所下午回應，柯恢復狀況良好，沒外傳症狀。

針對台北看守所稱，截至27日下午柯文哲恢復狀況良好，未有外界所傳症狀等，陳智菡回應，昨柯文哲才經由律見告知律師「身體極不適」、「請陳佩琪盡速代為申請病歷」，其病歷經專業醫生判斷，也認為是腎臟相關急性症，若不盡速排除可能導致惡化。

陳智菡指出，今日出席記者會的台大醫院退休內科教授謝炎堯更表示，若持續血尿、嘔吐可能不只是腎結石，不排除有阻塞至腎動脈或靜脈等其他病況，需更精密的醫療儀器與專業醫生判斷處理。