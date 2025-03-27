柯文哲曾動心臟手術！醫曝有主動脈剝離可能　陳昭姿：若出事誰承擔？

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的律師團日前透露柯有血尿，柯妻陳佩琪27日表示，柯文哲已經痛到受不了，除了肉眼可見血尿，還有噁心嘔吐等疑似腎衰竭表現，做碎石震波仍持續血尿；台大醫院退休內科教授謝炎堯說，柯之前曾因心律不整動過手術，所以還得想到有主動脈剝離、腎動脈栓塞或血栓等可能，而立委陳昭姿也痛批，前交通部長郭瑤琪也是因主動脈剝離離世，若柯文哲在獄中出事，誰承擔得起？

▲陳佩琪召開記者會頻頻拭淚，盼給柯文哲醫療的權利。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

民眾黨27日發布採訪通知，表示柯文哲在北所內持續血尿，且疼痛難當伴隨嘔吐現象，經判斷恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求，因此下午1時於台玻大樓舉辦記者會，陳佩琪、立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師、民眾黨團主任陳智菡親自出席。

陳佩琪表示，自己與柯文哲結婚35年，柯每年都有健檢，尿液檢查都是正常，完全沒血尿病史，但去年至今羈押7個月出現嚴重血尿、腎水腫、輸尿管水腫，到腎臟破壞邊緣，血尿素質超標10倍以上。

陳佩琪提及，北所提供3月17日的就醫紀錄，柯文哲有左側的腹股溝疼痛，但北所大概只能給一些止痛藥物，以及做基本檢查、尿液培養等；柯文哲在3月20日於北所內看診，醫師建議如有不適應急診，而後3月25日到台北醫院打碎石機30分鐘，但血尿、嘔吐症狀仍持續出現。

陳佩琪提到，很感謝北所讓柯文哲去就診，但北所能做的就是基本尿液檢查，只給止痛藥、解痙攣藥，北所工具有限，但她知道血尿是嚴重問題，再痛下去，就是不可逆的腎臟損傷前兆；柯文哲是很耐得住疼痛的，現在可能已經痛到沒辦法忍受，止痛藥也已經到最強劑量仍無法緩解，仍持續肉眼血尿與疼痛，因此還是希望能讓柯文哲出來就醫。

謝炎堯則分析，柯文哲痛三週且還有心臟病、心律不整，要想到幾個可能性，包含左側腎結石、左側腎癌、主動脈剝離、左側腎動脈栓塞或血栓形成、腎靜脈阻塞等，應有專人照顧，也要有能力做高品質核磁共振與血管攝影，還要有能力處理以上各種疾病的醫師。

陳昭姿則說，這是醫療人權，有醫學背景的就知道這其實比想像複雜，豈是戒護就醫就能處理的？這些是北所醫務室或門診能看好的嗎？郭瑤琪也是因主動脈剝離離世，如果柯在獄中主動脈剝離，誰承擔得起？唯有正確診斷才能做正確治療，「這是醫療人權，我們非常焦急，有醫學背景的就知道」。

▼台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師。（圖／民眾黨提供）