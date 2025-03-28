快訊／北院裁定延押禁見2個月　柯文哲律師團將依法提出抗告

記者陳家祥／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉收賄、圖利京華城改建容獎案，今（28日）裁定柯以及沈慶京、應曉薇、李文宗等4人，自民國114年4月2日起延長羈押2個月。對此，民眾黨今天下午召開記者會，黨主席黃國昌說，對於裁定，辯護人將依法提出抗告，希望在過程中能還給柯主席最基本的公道。

▲民眾黨前主席柯文哲因涉貪再遭北院延押，黨主席黃國昌說，辯護人將提抗告。（圖／記者陳家祥攝）



黨主席黃國昌說，非常非常遺憾，沒辦法接受，上一次開庭時不論是柯主席或是柯主席的辯護人，已經明白向法院說明，現在完全沒有任何羈押柯文哲的必要性與正當性。

黃國昌表示，姑且不論目前台北地檢署起訴柯文哲的證據薄弱到不知道怎麼吐槽，還有檢察官隱匿資訊欺騙法官，在完全沒有證據的情況下，指控柯文哲教唆橘子逃亡等，「事實上，許芷瑜在偵查還沒發動時，去日本唸書、回來看牙醫，看完就走了」。

黃國昌說，當初檢察官知道這個事實，也知道許芷瑜回來沒有其他人知道，竟然悖於卷證內的資料欺騙法庭。

黃國昌說，目前為止，北檢的檢察官沒有提出任何證據，證明柯文哲會逃亡、也沒有勾串證人或共犯的必要性，更沒有任何證據可以支持這樣的說法，但台北地方法院依然做成延長羈押裁定，對這裁定完全沒辦法讓人接受、信服，只是再一次傷害台灣司法公信力。

黃國昌說，對於裁定，辯護人將依法提出抗告，希望在過程中能還給柯主席最基本的公道。