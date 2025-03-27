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擔心到整夜沒睡　陳佩琪喊「等你回來」：盼柯文哲勇敢度過險惡關卡

▲▼陳佩琪記者會 請給柯文哲醫療的權利。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳佩琪今（27日）召開記者會，盼給柯文哲醫療的權利。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的律師團日前透露柯有血尿，柯妻陳佩琪27日下午表示，柯已經痛到受不了，除了肉眼可見血尿，還有噁心嘔吐等疑似腎衰竭表現，做碎石震波仍持續血尿；而柯律師團也向合議庭遞狀，以人權因素聲請柯具保停押。陳佩琪晚間發文喊話，希望柯文哲堅強勇敢度過人生最險惡的關卡，「我們都等你回來！」

民眾黨27日下午1時在台玻大樓舉辦記者會，柯妻陳佩琪、立委陳昭姿、台大醫院退休內科教授謝炎堯醫師、民眾黨團主任陳智菡親自出席，表示柯文哲在北所內持續血尿，且疼痛難當伴隨嘔吐現象，經判斷恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求。

而陳佩琪晚間再於臉書發文表示，自己和柯文哲結縭35年、當醫師37年，從不知柯文哲有泌尿系統結石或血尿情事，20日出庭旁聽，最後才聽聞律師說柯文哲有肉眼可見血尿，晚上還會痛醒，並合併噁心、嘔吐的情形，「因不能見他，只能窮擔心，想說過去從沒這樣啊！束手無策下，只能一早衝台北醫院幫他申請病歷」。

陳佩琪提及，2月底處理柯爸柯承發告別式，律師聲請停止禁見後，當時柯文哲就要求送些酸痛貼布，並稱晚上會痛醒，但不知何原因，因沒有任何檢查，只能自行猜測可能是以前閃到腰的後遺症吧。

▲▼柯文哲疼痛血尿+嘔吐，疑急性腎損傷，陳佩琪召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳佩琪指出，過去連送菜次數太頻繁，都會被柯文哲碎碎唸，難得柯會要求她送東西，「想必是不舒服到極點了。」但自己因不熟悉送入流程，所以搞好久，原來送入幾片貼布，要柯文哲先寫需求單，讓北所內醫師審核同意，然後家屬從律師手中拿到該審核同意單，再拿同意單去收發室交貨，「這些過程總共拖了一星期之久，柯文哲收到痠痛貼布時，禁見又恢復了，我又不能見他了，到底腰痛好些或更惡化，完全不得而知」。

陳佩琪說，2天前從媒體得知柯文哲被診斷是腎結石和輸尿管結石，再隔天聽北所新聞稿說有陪同就醫，「想說有血尿是極其嚴重之事，感染、結石、栓塞、腫瘤均有可能，有詳細診斷後再處理嗎？ 」因此昨天擔心到一夜沒睡，半夜把柯文哲十年去台大做的健康檢查報告全拿出來看一遍，報告中從沒有過血尿一事，「怎麼短短幾個月就產生肉眼可見血尿，還會痛醒又合併噁心嘔吐？難道是腎功能衰竭之兆？」

陳佩琪強調，感謝台北看守所內醫師、基層人員對柯文哲的照顧，幫忙開立所內門診可以做的尿液常規檢查和細菌培養， 也開立止痛藥和肌肉鬆弛劑緩解病人疼痛，因儀器可及度有限，也建議病人視症狀要立即去掛外頭急診緊急處理，「你們的殷殷叮嚀，我們家屬感激在心」。

陳佩琪認為，人在不確定之下最為焦慮，沒辦法見柯文哲，雖然知道對方是一個耐力很高的人，騎一日雙塔騎到雙腳都沒知覺了，還是堅持一直踩下去，「這就是我的先生柯P的處世哲學，希望你堅強勇敢度過人生最險惡的關卡，我們都等你回來！」

而陳佩琪也於留言處補充道，今天記者會後，有人對她提供柯文哲報告被媒體刊登一事很有疑慮，因為每個人都要被《個資法》所保護，「我是頗為驚訝也覺得有點可笑，先生在庭上說手機被扣，無關案情的私人訊息，北檢每周一則給『鏡檢』去爆料，司法從業人員竟然做這種事，也不見有人撻伐他們，還說查無不法」。

陳佩琪稱，去年底柯文哲寫信給秘書長周榆修，法官稱不准寄，但另一手又交給「鏡檢」公布手寫親筆信手稿，「台灣還有《個資法》嗎？ 還是每個人都有，只有柯P沒有？」印象最深的是，除了檢察官開庭時說不出柯文哲犯哪條法以外，「我印象中最深的還有這句，『你們就是要針對我、搞死我，但拜託你們別傷及無辜』。」

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