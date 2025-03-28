快訊／曼谷大樓震垮「僅7人逃出」　43人受困待救

記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震，儘管震央距離泰國曼谷超過1000公里，仍造成曼谷一棟興建中的大樓倒塌，短短7秒瞬間夷為平地。當地媒體消息指出，事發時共有約50名工人在內，其中7人已成功逃出，但仍有43人受困。

▲曼谷一棟興建中的大樓倒塌。（圖／翻攝自x）



根據泰國《民意報》報導，這起地震造成曼谷恰圖恰地區（Chatuchak）一棟興建中的大樓在強烈搖晃中倒塌，事發時共有約50名工人在內，其中7人已成功逃出，但仍有43人受困。

當局已派遣救援團隊前往現場，而泰國總理貝東塔收到地震相關報告之後，已經中斷會議，緊急商討應對措施。

Khiếp thật anh em ạ!



Động đất tại Myanmar mà dư chấn làm sụp luôn tòa nhà ở Thái Lan



Vậy chứng tỏ tại Myanmar thiệt hại kinh khủng lắm! https://t.co/HYhGoZrg27 pic.twitter.com/HUpGLLUhKF — Vinh Vương (@vinvin_100) March 28, 2025

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