曼谷上下左右晃！他曝「泰國很多建築柱子很細」：短時間別來

▲大胃目前仍在曼谷。（圖／翻攝自Facebook／泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭）

記者曾筠淇／綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，鄰國泰國也感到強烈搖晃。部落客大胃稍早透過臉書粉專報平安，同時也強烈建議，大家短時間內最好不要到曼谷，因為泰國大部分的房子都沒有防震，且他現在也很猶豫，不知道要不要先回家，「很怕大部分的樓都變危樓」。

大胃稍早在臉書粉專「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」上發布影片表示，他目前人在曼谷，剛剛的地震「真的嚇死我了」，地震當下就是一直晃，「晃到我站不住腳」。當時他心想，他要趕快逃走，於是衝往逃生梯，結果沿路走、沿路看，「那個逃生梯的牆壁一直在裂、一直在裂，我想說慘了，這棟樓會不會倒塌？」

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大胃也說，「生長在台灣的大胃，也被剛剛的震度嚇到了！完全比921還誇張，上下左右搖晃」，且他到泰國那麼多年，從來沒有遇過地震。

大胃後來也發文表示，「建議大家短時間內先不要到曼谷來，泰國的房子大部分都沒有防震，很多建築的柱子都很細一根」。他直言自己也被嚇到，目前不知道該不該回家，逃生的時候一邊看著牆壁裂開真的很恐怖，所以大家近期如果有要到曼谷的話，最好趕快更改計畫，「很怕大部分的樓都變危樓」。

貼文底下，有網友也回應，「我們這也是大家都在樓下，不敢上樓。」大胃也說，「不知道能不能回去拿東西，好恐怖喔！」還有網友拋問，「最近泰國有地震嗎？」大胃則說他「從來沒有遇過，今天第一次」。

本文經「泰趣胃-大胃的泰國趣事放送頭」授權引用