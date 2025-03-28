緬甸震央附近人口170萬！台人驚恐「曼谷高架橋晃動劇烈」

網搜小組／劉維榛報導

緬甸今（28日）下午發生規模7.7強震，天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，消息指可能地震上修至規模8.0，由於深度只有10公里，導致整個東南亞都有明顯搖晃。也有網友回報狀況「嚇屎我了，搖到差點奪門而出，我還是在曼谷的東南邊，離緬甸震央很遠！」

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，台灣時間今下午2點20分時，緬甸發生規模7.7強烈地震，消息指可能上修至規模8.0，震央非常靠近緬甸第二大城曼德勒，深度只有10公里非常淺層，整個東南亞都有明顯搖晃，而震央附近人口約170萬人。

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▲緬甸規模7.7強震，當地房屋倒塌。（圖／翻攝自Facebook／CJ Platform ）



不少台人在下方留言回報，「公司的精密天秤都跳動」、「在河內也有震感，高樓上能感受到動搖」、「連曼谷都相當有感」、「希望平安，友人在曼谷高架橋晃動劇烈，有看到他分享工地倒塌（曼谷離緬甸已有一個距離了）」、「連越南都有強烈感受，大樓出現裂痕」、「嚇屎我了，搖到差點奪門而出，我還是在曼谷的東南邊，離緬甸震央很遠」。

也有網友提到，「天啊，希望平安！以前問東南亞當地導遊說他們怎麼房屋柱子都這麽細，導遊說他們這裡沒有地震，現在強震刷新我的認知了」、「話說遊泰國時，看到他們樑柱都很細，導遊說：泰國沒有地震」、「當地房屋防震性結構可能頂不住」。