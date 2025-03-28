緬甸7.7地震　雲南、廣西也有明顯震感：畫面曝光

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▲緬甸發生地震，雲南有明顯震感。（翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

緬甸今（28）日下午14時20分發生規模7.7強震，深度僅35公里。由於規模強烈，連鄰近的大陸雲南、廣西也感受到強烈震感，有雲南網友回報稱，在省會昆明有明顯感受，還有人第一時間以為是頭暈，反應過來才發先是地震。

據大陸「中國地震台網」消息，今日14時20分在緬甸附近（北緯22.05度，東經95.84度）發生規模7.7左右地震，雲南多地震感明顯。

央視新聞報導，本次地震的震央距離大陸最近的國境線294公里，造成雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地也反映有震感。

地震發生後，微博熱搜第一、二名分別為「緬甸7.7級左右地震」、「雲南震感」，許多雲南網友留言回報稱：「昆明震感好明顯」、「大理也震感強烈」、「臨滄震感強烈」、「在騰衝被嚇懵了」；也有廣西網友說：「南寧也有感覺」。

還有雲南網友說，「作為雲南人，我的第一反應可能是我頭暈 三十秒才反應過來是地震」、「我以為我吃壞東西了！！頭暈目眩！怎麼能一直在晃啊」、「躺沙發上以為出幻覺了」、「我也以為自己熬夜熬多了」。

大陸網路上多個影片片段顯示，地震當下，雲南多處室內的吊燈劇烈搖晃，還有人驚惶地喊著「地震了！地震了！」另一段拍攝於雲南昆明的影片可以看到，一處辦公室內的吊燈、牆上白板左右搖晃，最後白板直接掉到地上。

▼雲南昆明受地震波及畫面曝光。（翻攝微博）