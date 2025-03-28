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大陸 大陸焦點 特派現場

緬甸高速公路遇強震　央視記者下車查看「路面斷裂」

記者陳冠宇／綜合報導

緬甸今（28）日下午發生規模7.7強震，地震發生當時，大陸央視的採訪車正好行駛在前往仰光的高速公路上，在一陣劇烈搖晃之後，他們下車查看，卻發現路面竟然已經發生斷裂。

今日14時20分，在緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生規模7.7地震；德國地球科學研究中心（GFZ）測得地震深度僅10公里，震央鄰近緬甸第二大城瓦城（Mandalay，大陸稱曼德勒）。

本次地震是今年以來全球發生的第17次規模六及以上的地震，也是今年以來的最大地震。緬甸最大城市仰光震感強烈。

一名央視記者在連線時表示，他們的採訪車從曼德勒到仰光的高速公路上，車輛行駛過程中發生強烈地震，他們在車上的感受非常明顯、搖晃劇烈，下車查看的時候發現，一些路面已經發生斷裂的情況。

此外，在地震發生後，仰光當地居民紛紛緊急下樓避難。

本次地震也強烈影響泰國，目前首都曼谷已進入緊急狀態。泰國全國各地都有震感，曼谷市中心高層建築內的震感明顯，據央視現場畫面，曼谷震感持續數分鐘，民眾紛紛離開高層建築，湧到街上。

大陸自然資源部海嘯預警中心根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局部地區海嘯，但由於震源位於太平洋範圍之外，不會對大陸沿岸造成影響。

▲▼央視記者緬甸高速公路遇強震，下車查看「路面斷裂」。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼央視拍到緬甸高速公路路面斷裂。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼央視記者緬甸高速公路遇強震，下車查看「路面斷裂」。（圖／翻攝央視新聞）

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