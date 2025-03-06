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大理街頭現年輕人舉牌「專業要飯」　參與者曝：是一種新業態

▲雲南大理街頭出現年輕人「舉牌要飯」的奇怪現象。（圖／翻攝微博）

▲雲南大理街頭出現年輕人「舉牌要飯」的奇怪現象。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

《瀟湘晨報》報導，雲南大理驚現一群在路邊集體乞討的年輕人，有參與者表示，他們不是真正去要飯，而是在以玩的心態在做這件事。當地回應稱，已經發現了這個現象，成立了專門的勸導隊，並且聯合城管局將勸導常態化。

▲雲南大理街頭出現年輕人「舉牌要飯」的奇怪現象。（圖／翻攝微博）

據介紹，近日有年輕人在社交平台分享自己在大理「要飯」的經歷，他們會擺着一張寫有「要飯」二字的紙板在地上，然後便在街邊抽煙、喝酒、聊天、拍照。

「要飯」人員之一的楊先生表示，他們「要飯群」約有80人，有人在大理工作，有人是在大理旅居。楊先生表示，他去「要飯」的時候，一開始只有五六個人，過了十分鐘人數就增加到了二十多人，還有路過的遊客也加入進來。

而他們實際上也不是真正去要飯，而是以玩的心態在做這件事。楊先生表示，路過的遊客會給他們香煙、啤酒、飲料、零食，雖然他並不收錢，但有的群友會留下自己的收款碼。

▲雲南大理街頭出現年輕人「舉牌要飯」的奇怪現象。（圖／翻攝微博）

楊先生解釋，其實「要飯」只是一個約人的由頭，在古鎮街頭，任何人都可以擺攤，有酒攤、算卦攤、塔羅牌攤等等。楊先生表示， 客人給他們遞酒，他們就給客人情緒價值，也是一種新的業態。

他表示，「這是件比較叛逆的事情，有傳統保守價值觀下會覺得這比較離經叛道，我們在挑戰這個事情，突破正常人的思維邏輯。原來要飯不一定是那種方式，沒有影響到別人，沒有去欺騙別人。」

3月4日，大理市古城保護管理局的職員稱，他們已經發現了這個現象，成立了專門的勸導隊，並且聯合城管局將勸導常態化。大理市文化旅遊局的工作人員稱，將加強文明旅遊宣傳，在公眾號和旅遊手冊中勸導遊客和居民在公共場合保持文明。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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