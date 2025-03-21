民眾面對面喊總書記品嚐「小粒咖啡」　習近平尷尬笑回：謝謝邀請

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平在兩會後到地方訪視，結束貴州的行程後轉向雲南麗江，持續在大西南進行考察，也是時隔五年後，再次到雲南。當習近平與官員們走在麗江古城時，一旁聚集不少民眾圍觀，甚至有熱情的民眾大喊邀請習近平品嚐雲南的特色產品「小粒咖啡」，只見習近平的表情似乎有點為難，最終還是笑著回答稱，「謝謝邀請。」

▲中共中央總書記習近平考察雲南麗江古城。（圖／翻攝人民日報，下同）

《央視》報導，在麗江古城，（習近平）總書記重點了解當地加強歷史文化遺產保護利用、鑄牢中華民族共同體意識等情況，不時停下腳步同當地居民和沿途遊客交流。

正當習近平與一眾官員在麗江古城石板路上行進時，一旁店家門口有一群民眾拿著吉他，又唱又跳的熱情揮手，吸引習近平等人駐足停留。這時，一名男子高喊，「總書記，能不能邀請您來喝杯咖啡？」

習近平先確認是雲南產的「小粒咖啡」，隨後便表示，「雲南咖啡還是代表著中國的，在國外也受歡迎的。」這時，男子馬上接話，「所以我們很想邀請總書記親自體驗一下小粒咖啡？」

習近平聽完後雖然仍保持著笑容，但明顯感到有點為難，他回頭詢問了一下，「喝咖啡？」隨後便帶著尷尬又不失禮貌的微笑稱，「謝謝邀請。」

據了解，習近平在大西南連走訪少數民族的聚居地，麗江古城也有著白族、彞族和納西族的建築及生活文化，他表示，「這裡的文化、風光、民俗都非常吸引人，文旅融合促進了經濟發展，文旅產業要走一條持續、健康的發展之路。希望你們的生活幸福安康，就像納西族的大姓『和姓』一樣，和和美美。」