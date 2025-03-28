翁曉玲追殺點名《雅琴看世界》「該停播」　NCC回應：須委員會決議

記者蘇晟彥／綜合報導

NCC 27日遭到藍委翁曉玲追殺，點名光是《雅琴看世界》在最後一季申訴就高達308件，認為NCC無所作為強調，「沒有針對節目進行警告或是『暫時停播』處置」。對此，NCC則回應，「因為目前委員會人數未過半，已經有送到諮詢委員會討論，但仍須委員會最終決議」

▼翁曉玲27 日繼續追殺NCC，點名《雅琴看世界》遭申訴308件卻仍繼續播。（資料照／記者湯興漢攝）



NCC表示，目前因為委員會議沒有辦法如期進行，案件雖有經諮詢委員會討論，但必須要委員會「最終決議」，因此目前有些案子該罰但沒罰，目前也有經過外部討論此申訴案，但如果前面所述，仍須委員會決議。但翁仍不死心持續追殺，認為「308次申訴太多，可見案情重大，如違法事實查證、社會秩序，影響損害公共利益，『該停播就停播』，否則罰鍰沒有太大意義。」

對此，張雅琴本人 27日也直接在節目中反擊，她表示，針對翁曉玲的說法，「我的回應是，翁曉玲應該下台」，單一節目收到300多件投訴，是因為藍白會用複製貼上的方式去NCC投訴，就算她完全照著記者會的內容講，也會被投訴內容與事實不符，「那不對你要去講開記者會的人，怎麼會講到我身上？」