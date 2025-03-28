張雅琴：翁曉玲應該下台！　被點名應停播「我不是那麼好弄死」

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委翁曉玲27日在立法院交通委員會質詢國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹時，點名政論節目《雅琴看世界》被申訴高達308件，是否應該進行警告或暫時停播。對此，張雅琴27日直接在節目中表示，「我的回應是，『翁曉玲應該下台』」、「我張雅琴不是那麼好弄死的」。

▲翁曉玲在質詢時直接點名政論節目《雅琴看世界》被申訴太多次。（圖／翻攝自立法院會議影片）

翁曉玲27日在立法院交通委員會質詢時提到，去年度電視申訴案件多達555件，大多數是關於政論節目或新聞報導，其中對政論節目《雅琴看世界》的申訴高達308件，國家通訊傳播委員會（NCC）應該進行相關處理，她認為除了罰款之外，也可以採取暫時停播等措施。

▼▲針對翁曉玲（上圖）的說法，張雅琴（下圖）呼籲NCC公開投訴內容，讓公眾來評評理。（圖／記者屠惠剛攝、翻攝自張雅琴臉書）

對此，張雅琴27日直接在節目中反擊，她表示，針對翁曉玲的說法，「我的回應是，翁曉玲應該下台」，單一節目收到300多件投訴，是因為藍白會用複製貼上的方式去NCC投訴，就算她完全照著記者會的內容講，也會被投訴內容與事實不符，「那不對你要去講開記者會的人，怎麼會講到我身上？」

張雅琴直言，希望NCC在網路上公開那300多件投訴的內容，讓大家來評評理，這樣大家就會知道那些投訴的人有多麼無聊至極，「我張雅琴不是那麼好弄死的」，她自認能夠坐在主播台上這麼多年，不是憑外貌，而是憑腦子跟良心。