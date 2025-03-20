曹興誠提告翁曉玲、幫罷團請律師　矢板明夫讚：非常了不起的舉動

▲罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠19日宣布，將依法反擊翁曉玲、謝寒冰等抹黑、抹黃的霸凌行為，也已經提告；還有，在大罷免活動，受到身體或言語霸凌者，請向罷團申訴，將會委請律師，幫忙討回公道。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，這是一個非常了不起的舉動，大家應該齊心合力，攜手捍衛台灣民主。他也認為，這群人的爆料，無非是想影響大罷免形勢，打壓台派，擁護親中派。

矢板明夫表示，曹興誠董事長宣布，「對詆毁自己的翁曉玲立法委員，以及媒體人謝寒冰進行提告、要求賠償，並追究謝寒冰的刑事責任」。

矢板明夫表示，同時曹董還宣布，在這次大罷免活動中，受到身體或言語霸凌，或被無理查水表、驅趕者，請向罷團申訴，曹董將委請律師，幫大家討回公道。

「這是一個非常了不起的舉動」，矢板明夫認為，因為在這次大罷免運動中，有很多為大家挺身而出，或者擔當領銜人，或者勇於在媒體發聲的人、都遭到了各種各樣的攻擊和誹謗，大家應該不遺餘力地幫助這些人，有一句話叫做「為眾人捧薪者，不能讓其凍斃於風雪」，大家應該齊心合力、互相支援，攜手捍衛台灣的自由和民主。

矢板明夫指出，曹董還提到，已經對未經同意公布隱私照片、企圖影響大罷免的謝寒冰，提出了刑事和民事的訴訟，但是謝還在堅持爆料的公益性，甚至說「曹董有可能是中共派來擾亂台灣社會的人」。

矢板明夫再指，他也稍微做了一點調查，發現謝寒冰爆料曹董隱私的媒體叫做「哏傳媒」，其後台老闆叫做「方正傳媒」，負責人曾經是新黨成員。

矢板明夫提到，根據中國媒體報導，該負責人在2021年、中國共產黨成立100週年的時候，曾經發表過這樣的言論「面對台灣島內台獨專橫的困境，在第一線戰鬥的我，每次有朋友留言說『14億中國人支持你』，即使我知道那只是一句話，但這句話不僅真實，而且是我繼續下去的唯一理由」。

最後，矢板明夫強調，看到這種表態，任何一個擁有正常智力的人都能看出這家媒體是親中共的，他們的爆料，無非是想影響台灣的大罷免形勢，打壓台派，擁護親中派。

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