喊話「為納稅人省下1兆美元」　馬斯克首度與DOGE成員受訪

▲馬斯克已成川普親密盟友之一，圖為他戴著「MAGA帽子」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）27日首次與「政府效率部」（DOGE）成員一起受訪。他說，在自己帶領DOGE的任期結束前，將完成削減1兆美元（約新台幣33兆元）聯邦成本的大部分工作。

馬斯克接受《福斯新聞》節目採訪時說，他相信DOGE能夠節省1兆美元，將目前大約7兆的聯邦開支，下降到6兆美元。馬斯克被問及任期，以及預期多快能夠達成目標時回應，「我認為我們將在那個時間範圍內，完成『減少1兆美元赤字』所需要的工作。」

馬斯克還說，「政府不但沒效率，還有很多的浪費與詐欺情況。所以我們有信心，可以在不影響任何關鍵政府服務的情況下，完成15%的削減工作。除非這個做法成功，否則美國這艘大船將會沉沒，這就是我們這麼做的原因。」

當天陪同馬斯克一起受訪的，還有另外7名DOGE高階主管，包括馬斯克隧道建設公司「無聊公司」（Boring Company）的總裁戴維斯（Steve Davis）、Airbnb共同創辦人傑比亞（Joe Gebbia），向民眾解釋他們的工作內容。

DOGE估計，截至3月24日，該機構已經透過裁員、出售資產、取消合約等措施，為美國納稅人省了1150億美元。但《路透社》指出，其網站發布的省錢總額無法核實，計算過程也充滿錯誤及修正。預算專家認為，馬斯克無法在不觸及社會保障等福利計畫的情況下達成目標，而這卻是川普誓言不會削減的範圍。

馬斯克獲美國總統川普任命，領軍DOGE削減聯邦政府規模與開支，也因此被白宮指名為「特別政府雇員」，工作時間限制在130天內，意味著他領導DOGE的任期，最快可能在5月底結束。不過，馬斯克的行動引來政治反彈，更導致全美的特斯拉汽車及經銷商，遭受一系列破壞及示威活動。