接受器捐「竟染狂犬病」身亡！　美公衛官員證實了

▲一位密西根州居民,前往俄亥俄州接受器捐,未料染上狂犬病身亡。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國密西根州衛生部27日證實,該州一位居民接受器官移植,竟因此染上狂犬病,術後1個月就不幸身亡。而美國疾病管制與預防中心(CDC)的狂犬病實驗室,也證實了這項病例的診斷。

密西根州衛生與公共服務部發言人薩特芬(Lynn Sutfin)表示,去年12月,這位居民前往俄亥俄州一間醫院,接受器官移植手術,1個月之後,於今年1月病逝,「一項公衛調查確認,此人透過移植的器官感染了狂犬病。」

當局並未公布居民身分,也沒有透露此人接受了何種器官的捐贈,但已確認與他有過密切接觸的人、包括醫護人員,都接受了相關評估及預防性護理。

A Michigan resident who received a transplant in December died after having been infected with rabies from the new organ, the state health department said Wednesday. https://t.co/fZPZ1X8kX3