接受器捐「竟染狂犬病」身亡！　美公衛官員證實了

▲一位密西根州居民，前往俄亥俄州接受器捐，未料染上狂犬病身亡。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國密西根州衛生部27日證實，該州一位居民接受器官移植，竟因此染上狂犬病，術後1個月就不幸身亡。而美國疾病管制與預防中心（CDC）的狂犬病實驗室，也證實了這項病例的診斷。

密西根州衛生與公共服務部發言人薩特芬（Lynn Sutfin）表示，去年12月，這位居民前往俄亥俄州一間醫院，接受器官移植手術，1個月之後，於今年1月病逝，「一項公衛調查確認，此人透過移植的器官感染了狂犬病。」

當局並未公布居民身分，也沒有透露此人接受了何種器官的捐贈，但已確認與他有過密切接觸的人、包括醫護人員，都接受了相關評估及預防性護理。

A Michigan resident who received a transplant in December died after having been infected with rabies from the new organ, the state health department said Wednesday. https://t.co/fZPZ1X8kX3 — NBC 7 San Diego (@nbcsandiego) March 28, 2025

如今，密西根州、俄亥俄州公衛官員，正與CDC密切合作，繼續調查這名患者的死亡病例。而一項多州合作的公衛調查顯示，這起病例並未構成公眾風險。

NBC與美聯社等外媒報導，狂犬病是一種病毒疾病，透過接觸染疫動物的唾液或血液傳播，若未及時救治可能致命。隨著病情發展，其症狀會從類似流感的症狀，演變到幻覺與吞嚥困難等。而當症狀出現時，病情幾乎都會致命。

不過，根據CDC資訊，美國每年死於狂犬病的人數不到10人，儘管透過器捐感染的情況非常罕見，但也不是前所未聞，2013年另一名患者也在接受腎臟移植後感染死亡。