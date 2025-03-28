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川普警告美國汽車業者　勿因關稅漲價

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普前陣子透過電話與汽車業高層進行溝通，明講白宮不樂見汽車價格上漲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普26日宣布對進口汽車與汽車零件課徵25%關稅，此舉幾乎迫使美國汽車製造商漲價。不過知情人士透露，早在川普宣布這項消息之前，就已經警告汽車業高層，最好不要因為關稅措施調高汽車價格。

華爾街日報報導，川普前陣子透過電話與汽車業高層進行溝通，但也直接把話講明，也就是白宮不樂見汽車價格上漲。這讓不少業界高層感到不安，深怕若調高汽車售價將會受到懲罰，現階段不清楚業者若選擇漲價，川普政府會採取何種措施。

川普還在這場會議上說，業界應該要心存感激，因為他取消前總統拜登的電動車強制令。該強制令包括購車補貼以及廢氣排放標準。

2名參加電話會議的人士透露，川普長篇大論講著實際上會如何從關稅措施受益，因為他把製造業帶回美國，這對美國汽車業來說，比歷任好幾屆總統都還要好。

只不過底特律汽車製造商和供應商認為，面對關稅措施，他們除了漲價之外別無選擇。對於汽車公司來說，把更多工廠遷回美國可能需要數年時間才能實現。

汽車零件供應商Lear執行長史考特（Ray Scott）本周向員工表示，任何程度的關稅都無法被抵消或吸收，需要採取全面性產業整體策略減緩衝擊。

經銷商已儲存2至3個月的新車供應量，這意味著關稅影響可能會在5月開始浮現。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師指出，屆時汽車價格可能會上漲11%至12%。

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