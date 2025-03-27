幕後／國民黨搶辦板橋宣講！民眾黨怨變「互別苗頭」　藍委私下探合體

▲民眾黨23日在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌、柯妻陳佩琪、民眾黨公職高喊「民進黨還錢」。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

為反制民進黨，民眾黨自23日啟動第一場「人民要當家」宣講，由於地點選在新北板橋，不免讓人懷疑要搶救被罷免的國民黨立委葉元之，結果整場活動都不見國民黨，且藍甚至搶在民眾黨前一天也在板橋辦宣講，讓民眾黨私下酸說「互別苗頭」。據了解，雙北至少有2名藍委私下與民眾黨聯繫想合作，卻礙於國民黨中央態度而卻步；不過，民眾黨將於30日在新竹辦第二場宣講，已有2名藍委鄭正鈐、謝龍介公開相挺，似乎也給了其他藍委勇氣，當天可望到場一同參與。

民眾黨主席黃國昌12日主持中央委員會，當時文宣部主任李頂立轉述，民眾黨要啟動「人民要當家」全台宣講，首站預計為23日在新北市展開；而隔天（13日）民眾黨再度召開記者會，由副秘書長許甫宣布地點辦在新北板橋車站北二門出口（新北市板撟區站前路鄰新府路）。

當時有媒體詢問國民黨會不會辦宣講反制，國民黨表示會有相關安排；而國民黨也於17日公布啟動百場政策說明會，結果第一場卻是搶在民眾黨23日的板橋宣講前一天，在22日於板橋介壽公園舉辦宣講活動。

據了解，在民眾黨板橋宣講舉辦以前，雙北至少2名藍委私下向民眾黨聯繫，但因為不確定國民黨中央的態度，所以卻步。民眾黨內人士不滿地酸說，在野應該要合作，針對民進黨猛攻總預算刪減案做強力反擊，結果國民黨搶在民眾黨前一天於同區域辦活動，「這哪是合作？這是想互別苗頭吧！」

民眾黨內人士質疑，諸多國民黨立委遇到大罷免危機，其實可以錯開時間地點舉辦宣講，卻明明已比民眾黨晚公布，還搶先在前一天於同樣地點辦活動，只會讓外界去比拼藍白2場宣講狀況與人數，國民黨黨中央改變不了思維，「真的很奇怪！」

而民眾黨將於30日在新竹天公壇辦第二場「人民要當家」宣講，由於新竹市為民眾黨唯一的執政縣市，現在停職中的新竹市長高虹安面臨被罷免問題，民眾黨主席黃國昌已下令「一定要守下新竹」。據了解，此次主題聚焦在「新竹市政」上，也因此邀請高虹安、新竹市代理市長邱臣遠到場。

翻開民眾黨已經公布的新竹宣講名單，還包括2名國民黨立委鄭正鈐、謝龍介，及國民黨籍新竹市議會議長許修睿，其中鄭正鈐罷免案也與高虹安同樣進入第二階段連署；而身兼國民黨台南市黨部主委的謝龍介，則是因台南地檢署20日以罷免綠委提議人名冊疑涉偽造文書，搜索國民黨台南市黨部一事，願公開參加民眾黨宣講相挺。

不僅如此，民眾黨內人士透露，在公布新竹宣講後，也有藍委詢問合作或到場參與的可能性，但因民眾黨在新竹必須預留多數時間，聚焦在高虹安市政成績、揭發前朝林智堅市府問題，所以除了鄭正鈐、謝龍介以外，不一定能再安排藍委上台演講，但只要到場，絕對會幫忙唱名。

據了解，民眾黨暫定接下來會到台南、宜蘭、桃園、台中宣講，但遲遲沒有正式對外公布，似乎給了跟國民黨合作空間；且倘若台北市「罷免雙吳（吳思瑤、吳沛憶）」第一階段罷免連署補件通過，民眾黨黨公職將以個人身份協助第二階段連署，民眾黨已伸出橄欖枝，就看國民黨中央願不願意接受善意。

▼民眾黨30日將於新竹天公壇舉辦第二場「人民要當家」宣講。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）